СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Георгиевская ленточка в салоне автомобиля привела к штрафу

Поскольку эта символика в Эстонии запрещена, водителю был назначен штраф в размере 60 евро. Ленточка была изъята, а водитель отправлен обратно в Россию.

Мотоциклист наехал на переходе на женщину

В четверг в 14.20 на нерегулируемом переходе у дома №33 на улице Креэнхольми мужчина 32 лет, управлявший мотоциклом "Harley-Davidson", наехал на 66-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пострадавшую доставили в Нарвскую больницу.

Сын избил мать

Полиция задержала мужчину, который в четверг в квартире на улице Кеск в Силламяэ избил свою мать, причинив ей увечья.

Вор обчистил квартиру на сумму свыше 7000 евро

В четверг одну из квартир на Таллиннском шоссе в Нарве обчистил вор - похищены золотые украшения и наличные деньги на сумму 7160 евро.

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