Сб, 30.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Георгиевская ленточка в салоне автомобиля привела к штрафу

27-28 июля 2022 г.
Северное побережье
Георгиевская ленточка в салоне автомобиля привела к штрафу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В среду на пограничном пункте в Нарве был замечен прибывший из России автомобиль с георгиевской ленточкой в салоне.

Поскольку эта символика в Эстонии запрещена, водителю был назначен штраф в размере 60 евро. Ленточка была изъята, а водитель отправлен обратно в Россию. 

Мотоциклист наехал на переходе на женщину

В четверг в 14.20 на нерегулируемом переходе у дома №33 на улице Креэнхольми мужчина 32 лет, управлявший мотоциклом "Harley-Davidson", наехал на 66-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пострадавшую доставили в Нарвскую больницу. 

Сын избил мать

Полиция задержала мужчину, который в четверг в квартире на улице Кеск в Силламяэ избил свою мать, причинив ей увечья.

Вор обчистил квартиру на сумму свыше 7000 евро

В четверг одну из квартир на Таллиннском шоссе в Нарве обчистил вор - похищены золотые украшения и наличные деньги на сумму 7160 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх