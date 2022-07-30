В среду на пограничном пункте в Нарве был замечен прибывший из России автомобиль с георгиевской ленточкой в салоне.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Георгиевская ленточка в салоне автомобиля привела к штрафу
Поскольку эта символика в Эстонии запрещена, водителю был назначен штраф в размере 60 евро. Ленточка была изъята, а водитель отправлен обратно в Россию.
Мотоциклист наехал на переходе на женщину
В четверг в 14.20 на нерегулируемом переходе у дома №33 на улице Креэнхольми мужчина 32 лет, управлявший мотоциклом "Harley-Davidson", наехал на 66-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пострадавшую доставили в Нарвскую больницу.
Сын избил мать
Полиция задержала мужчину, который в четверг в квартире на улице Кеск в Силламяэ избил свою мать, причинив ей увечья.
Вор обчистил квартиру на сумму свыше 7000 евро
В четверг одну из квартир на Таллиннском шоссе в Нарве обчистил вор - похищены золотые украшения и наличные деньги на сумму 7160 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.