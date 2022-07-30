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СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели помогли доставить потерявшего сознание человека в машину скорой помощи

27 июля 2022 г.
Северное побережье
Спасатели помогли доставить потерявшего сознание человека в машину скорой помощи
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В среду около девяти вечера спасатели через окно проникли в квартиру на третьем этаже дома на улице Кааре и помогли передать в машину скорой помощи человека, лежавшего на полу без сознания.

Перед этим в центр тревоги сообщили, что в квартире с человеком, видимо, что-то случилось, потому что он не открывает дверь.

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