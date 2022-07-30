В среду около девяти вечера спасатели через окно проникли в квартиру на третьем этаже дома на улице Кааре и помогли передать в машину скорой помощи человека, лежавшего на полу без сознания.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели помогли доставить потерявшего сознание человека в машину скорой помощи
27 июля 2022 г.
Спасатели помогли доставить потерявшего сознание человека в машину скорой помощи
Перед этим в центр тревоги сообщили, что в квартире с человеком, видимо, что-то случилось, потому что он не открывает дверь.
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