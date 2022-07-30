ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Конечно, как танк, так и названия некоторых улиц третьего по численности населения города Эстонии многих людей огорчают. Но со стороны (в том числе и некоторых центристов) легко нападать на Катри Райк, если забыть, что за четверть века правления центристов не предпринималось попыток освободиться от этих символов.

Нет сомнения в том, что танк и неподобающие названия улиц когда-то исчезнут. Вопрос времени. Катри Райк хорошо понимает настроения жителей Нарвы и то, когда это время наступит. Когда перемещение танка в какой-либо музей не вызовет в Нарве ожесточенного противостояния. Это должно бы быть делом государства, а не самоуправления.