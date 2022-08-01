СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина угрожал жене по телефону

В Кукрузе украли стройматериалы

В ночь на воскресенье вор взломал дверь бани, расположенной на Йыхвиском шоссе в Кукрузе, и стащил оттуда измельчитель веток и строительные материалы.

Эстония осталась закрытой для нескольких десятков иностранцев

С пятницы по воскресенье пограничники на Нарвском погранпункте запретили въезд 31 иностранцу, желавшему въехать в Эстонию из России. 13 украинцев, 13 россиян, четверо граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана не смогли назвать убедительной причины приезда в Эстонию.

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