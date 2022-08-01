Полиция возбудила уголовное дело в связи со случаем, когда 45-летний житель Кохтла-Ярве угрожал по телефону своей 39-летней жене.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина угрожал жене по телефону
29-31 июля 2022 г.
Мужчина угрожал жене по телефону
В Кукрузе украли стройматериалы
В ночь на воскресенье вор взломал дверь бани, расположенной на Йыхвиском шоссе в Кукрузе, и стащил оттуда измельчитель веток и строительные материалы.
Эстония осталась закрытой для нескольких десятков иностранцев
С пятницы по воскресенье пограничники на Нарвском погранпункте запретили въезд 31 иностранцу, желавшему въехать в Эстонию из России. 13 украинцев, 13 россиян, четверо граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана не смогли назвать убедительной причины приезда в Эстонию.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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