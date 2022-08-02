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Серийных воров коньяка и виски приговорили к условным срокам заключения

Северное побережье
Серийных воров коньяка и виски приговорили к условным срокам заключения
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: shutterstock.com

62-летнему гражданину России удалось в прошлом году в течение примерно месяца 16 раз украсть алкоголь из магазинов.

С конца февраля до конца марта прошлого года он обычно с интервалом в несколько дней крал в магазине пол-литровую бутылку коньяка "Hennessy", которая стоила около 20 евро. В отдельных случаях воришка также прихватывал водку или виски, клал их в полиэтиленовый пакет и уходил из магазина, не заплатив.

В июне этого года Вируский уездный суд приговорил неравнодушного к коньяку вора к шести месяцам условно. Кроме того, он должен заплатить государству чуть больше тысячи евро в качестве процессуальных издержек.

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