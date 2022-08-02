Серийных воров коньяка и виски приговорили к условным срокам заключения

С конца февраля до конца марта прошлого года он обычно с интервалом в несколько дней крал в магазине пол-литровую бутылку коньяка "Hennessy", которая стоила около 20 евро. В отдельных случаях воришка также прихватывал водку или виски, клал их в полиэтиленовый пакет и уходил из магазина, не заплатив.