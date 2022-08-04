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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчины побили женщин

1-2 августа 2022 г.
Северное побережье
Мужчины побили женщин
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В понедельник в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Виктория в Нарве 43-летний мужчина побил свою 46-летнюю супругу.

В тот же день в квартире на улице Выйду в Кивиыли 48-летний мужчина побил 53-летнюю женщину.

Полицейские задержали обоих драчунов. 

Трое мужчин задержаны за нанесение побоев женщинам

Во вторник полиция арестовала трех мужчин, напавших на женщин. В квартире на улице Виктория в Нарве 43-летний мужчина ударил свою 46-летнюю супругу. В квартире на улице Калеви в Кохтла-Ярве 37-летний мужчина ударил 36-летнюю женщину. А в Нарва-Йыэсуу в квартире на улице Койдула 24-летний мужчина накинулся с кулаками на 20-летнюю женщину.

Вор стащил воздуходувку и газонокосилку

В Кохтла-Ярве вор разбил стеклянную дверь здания на улице Тууслари и украл воздуходувку для уборки листвы и газонокосилку, причинив ущерб в размере 600 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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