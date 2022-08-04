Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 4 по 11 августа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.08-11.08 ⟩ Концерт Максима Галкина в Йыхви, рок-группа "Ляпис Трубецкой" выступит в Нарве, на хуторе Рабаталу сражения в грязи
КУЛЬТУРА
Четверг, 4 августа
* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": Мерике Суси и Микк Тарго. Участие принимает женская фольклорная танцевальная группа "Gevi".
Пятница, 5 августа
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - презентация книги Александра Опенко "Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам".
* В Нарве во дворе культуры театрального центра "Vaba Lava" в 20.00 - "Ляпис Трубецкой", "Gentle Ropes" и DJ Zayatc. Билет - 10 евро.
Суббота, 6 августа
* На хуторе Рабаталу деревни Метскюла Алутагузеской волости с 13.30 - кантри-джем: выступают ансамбли "Vanaviisi" и "Detail", футбол в грязи, женские лыжные гонки по грязи, танцевальный марафон, соревнования по line-танцам и другое. Билет - 10 евро, с баней - 15 евро, для тех, кто ростом ниже 145 см, вход свободный. Информация на странице мероприятия в "FB".
* В Нарве во дворе культуры театрального центра "Vaba Lava" в 19.00 выступает стендап-комик Александр Попов. Билет - 5 евро.
Воскресенье, 7 августа
* В Ийзакуской крепости в 18.00 - заключительный концерт для двух органов VI Международного фестиваля органной музыки имени Густава Норманна: Инес Майдре и Кристель Аэр. Билет - 7-10 евро.
Понедельник, 8 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - открытие выставки Тимура Хусаинова.
Среда, 10 августа
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - сольный концерт Максима Галкина. Билеты - 33,10-84,80 евро.
СПОРТ
Пятница, 5 августа
* В Айду на гребном канале в 14.00 - молодежный чемпионат Эстонии по гребле; 1-й день.
Суббота, 6 августа
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 5.00 - старт ультразабега "EUTR".
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* В Нарва-Йыэсуу на пляже в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу среди мужчин.
* В Айду на гребном канале в 11.00 - молодежный чемпионат Эстонии по гребле; 2-й день.
* В Алайыэ в 12.00 - старт Ряпушкового забега (регистрация - с 10.30).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Helios" (Выру).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).
Воскресенье, 7 августа
* В Нарва-Йыэсуу на пляже в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу среди мальчиков.
* В Айду на гребном канале в 11.00 - молодежный чемпионат Эстонии по гребле; 3-й день.
* На Кохтла-Ныммеском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, народная лига: "Kohtla-Nõmme" - "Kena jalgpalliklubi".
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Welxo II" (Тарту).
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).
Вторник, 9 августа
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
Среда, 10 августа
* В Вока в 18.30 - этап роллерных вечеров.
* В Кивиылиском приключенческом центре в парке для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
Четверг, 11 августа
* В Кивиыли с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 5 августа
* В Нарва-Йыэсуу на пляже спа-отеля "Meresuu" в 11.00 - для всей семьи: конкурс песчаных фигур; тема "Морские обитатели".
Суббота, 6 августа
* В Нарва-Йыэсуу - День города: в Светлом парке с 10.00 до 20.00 - ярмарка; в скейт-парке у Нарва-Йыэсууской школы в 13.00 - молодежная программа (соревнования на самокатах на рампе, турнир по футболу, бильярд); в Кудрукюла (сбор на площади в 18.15, начало в 18.30) - костюмированный ретровелозаезд "Hiilgav Hungerburg" / "Блистательный Гунгербург" (принять участие может любой желающий, регистрация на месте сбора, награждение победителей на главной сцене в Светлом парке в 19.10); в Светлом парке в 19.00 - концерт, награждение победителей конкурса "Narva-Jõesuu linna kaunis kodu" / "Красивый дом города Нарва-Йыэсуу", выступают ВИА "Клюква" и Татьяна Михайлова-Саар с группой; у курзала в 23.00 - световая инсталляция "Dreaming Kursaal" (на фасаде курзала; авторы Алеша Блау и Людмила Сиверски (Германия/Эстония).
* В Алайыэ на деревенской площади - V День причудских деревень: в 12.00 - старт Ряпушкового забега, в 14.00 - конкурс фигур из песка на пляже, в 17.00 - концерт, в 19.00 - группа "Pale Alison", в 21.00 - дискотека. Информация: alutagusevald.ee.
Воскресенье, 7 августа
* В Нарве во дворе культуры театрального центра "Vaba Lava" с 12.00 до 14.00 - рыцарский лагерь: два рыцаря, лекция о рыцарских доспехах, бой на мягких мечах.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 15.00 - благотворительный летний зумба-праздник.
Вторник, 9 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского иузея сланца в 14.00 - мастер-класс для детей.
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