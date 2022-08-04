МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.08-11.08 ⟩ Концерт Максима Галкина в Йыхви, рок-группа "Ляпис Трубецкой" выступит в Нарве, на хуторе Рабаталу сражения в грязи

Четверг, 11 августа

* В Кивиыли с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 5 августа

* В Нарва-Йыэсуу на пляже спа-отеля "Meresuu" в 11.00 - для всей семьи: конкурс песчаных фигур; тема "Морские обитатели".

Суббота, 6 августа

* В Нарва-Йыэсуу - День города: в Светлом парке с 10.00 до 20.00 - ярмарка; в скейт-парке у Нарва-Йыэсууской школы в 13.00 - молодежная программа (соревнования на самокатах на рампе, турнир по футболу, бильярд); в Кудрукюла (сбор на площади в 18.15, начало в 18.30) - костюмированный ретровелозаезд "Hiilgav Hungerburg" / "Блистательный Гунгербург" (принять участие может любой желающий, регистрация на месте сбора, награждение победителей на главной сцене в Светлом парке в 19.10); в Светлом парке в 19.00 - концерт, награждение победителей конкурса "Narva-Jõesuu linna kaunis kodu" / "Красивый дом города Нарва-Йыэсуу", выступают ВИА "Клюква" и Татьяна Михайлова-Саар с группой; у курзала в 23.00 - световая инсталляция "Dreaming Kursaal" (на фасаде курзала; авторы Алеша Блау и Людмила Сиверски (Германия/Эстония).

* В Алайыэ на деревенской площади - V День причудских деревень: в 12.00 - старт Ряпушкового забега, в 14.00 - конкурс фигур из песка на пляже, в 17.00 - концерт, в 19.00 - группа "Pale Alison", в 21.00 - дискотека. Информация: alutagusevald.ee.

Воскресенье, 7 августа

* В Нарве во дворе культуры театрального центра "Vaba Lava" с 12.00 до 14.00 - рыцарский лагерь: два рыцаря, лекция о рыцарских доспехах, бой на мягких мечах.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 15.00 - благотворительный летний зумба-праздник.

Вторник, 9 августа

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского иузея сланца в 14.00 - мастер-класс для детей.

Фото: Eesti Kultuurkapital