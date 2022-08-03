Возрожденная рок-группа "Ляпис Трубецкой" даст концерт в Нарве

Концерт культовой группы пройдет под девизом "Нарва с Украиной!". Лидер Сергей Михалок известен не только как музыкант, но и как борец с режимами Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Белорусская панк-рок-группа "Ляпис Трубецкой" была создана в 1998 году и быстро завоевала популярность.

Более десяти лет музыканты ведут борьбу с режимами Путина и Лукашенко. В 2010 году в Беларуси и в 2015 году в России "Ляпис Трубецкой" был внесен в список запрещенных. В Беларуси Сергей Михалок обвинен в оскорблении Лукашенко, а в России - в разжигании межнациональной вражды. 17 марта 2014 года лидер группы Сергей Михалок объявил о роспуске коллектива, создав позже новую группу - "Brutto Nostra". Песни "Belarus Freedom", "Не быць скотам", "Грай" и "Воины Света" стали народными гимнами борьбы за свободу Беларуси и Украины.

В 2022 году на фоне вторжения России в Украину Михалок воссоздал легендарный коллектив "Ляпис Трубецкой", с которым выступает на разных площадках.

На предстоящем концерте группа представит большую программу переосмысленных и любимых хитов.