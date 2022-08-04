Тартуский фестиваль еды и вина приглашает насладиться хорошими вкусами и концертами

На этот раз гастрономическая зона фестиваля расположится на бульваре Вабадузе недалеко от Арочного моста, где можно будет попробовать и приобрести продукцию малых эстонских производителей, пообедать в pop-up ресторанах или купить легкий перекус в уличных кафе на колесах. На фестивале, который в этом году проходит в пятый раз, делается акцент на том, чтобы посетители могли получить удовольствие от еды и вина на месте, поэтому в центральном парке будет сформирована зона sume lounge.

В винной зоне посетителям будут предложены вина из разных уголков мира, в том числе от отечественных малых производителей. Посетители фестиваля смогут принять участие в дегустациях, мастер-классах и спросить совета у лучших сомелье Эстонии. Вина города Тарту - белое, красное, розовое, а также шампанское - были выбраны в начале недели и будут торжественно объявлены на открытии фестиваля. Все желающие смогут продегустировать их в винной зоне и при желании купить. Здесь же пройдет благотворительный аукцион картин и вина в поддержку Украины.

Вечером в день открытия впервые в рамках фестиваля состоится званый ужин от Йоэля Острата, специальное меню которого составили Инга и Тоомас Лунге. На следующий день можно будет принять участие в отборочном туре новой кулинарной передачи MasterChef Eesti в Тарту.

В пятницу и субботу выступят уличные музыканты, а на большой сцене можно будет увидеть Юри Поотсманна, Алику, а также Funkifize вместе с Ингой Тислар и Лаури Пихлапом. В винной зоне приятную атмосферу будут поддерживать Tommaso Primavera & Band и Svjata Vatra. В рамках семейной программы открыта детская площадка, где интересные занятия предложат Желтые Кошки из театра "Ванемуйне" и многие другие.

В третий день фестиваля, 7 августа, состоится День домашних кафе Таммелинна.

Фестиваль еды и вина организуют город Тарту, Vein ja Vine, Tiigi Seltsimaja, Tammelinna Selts и Tartu Turg. Ведущий программы - ресторатор и шеф-повар Йоэль Острат.