Власти Нарвы обратились к правительству с просьбой совместно обсудить ситуацию с танком

"Меня уже спрашивали, что мы планируем, если правительство примет другое решение. Для начала все же хочется спокойно, без эксцессов обсудить этот вопрос. Поэтому мы и приглашаем представителей правительства в Нарву", - добавила лидер нарвских центристов.

"Все стороны пришли к мнению, что встретиться с правительством нужно максимально быстро. Надо пытаться договариваться о каких-то решениях данной ситуации, которые удовлетворили бы мнения всех сторон. Это касается не только танка, но и остальных памятников Великой отечественной войны. Мы хотим донести до правительства позицию нарвитян, объяснить, как они относятся к этим памятникам, а также услышать ответные варианты и предложения. Разговор нужно начитать с того, что памятники следует оставить на их местах с возможностью снабдить их какими-то дополнительными табличками. В горсобрание поступают предложения от общественных организаций о том, что памятники могли бы остаться на территории Нарвы. Эти варианты тоже необходимо обсуждать", - отметил Алексей Евграфов.