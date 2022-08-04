Мэр Нарвы Катри Райк совместно с руководством горсобрания и лидерами оппозиционных фракций решили обратиться к правительству с просьбой совместно обсудить тему танка и других памятников Второй мировой войны.
Власти Нарвы обратились к правительству с просьбой совместно обсудить ситуацию с танком
Об этом порталу rus.err.ee рассказали мэр Нарвы Катри Райк, лидер фракции Kesk Татьяна Стольфат и председатель фракции "На благо Нарвы" Алексей Евграфов.
Решение обратиться к премьер-министру Кае Каллас было принято по итогам встречи, которая в четверг состоялась в стенах городского собрания Нарвы при участии упомянутых политиков, а также члена фракции Kesk в Нарвском городском Александра Ефимова и зампреда горсобрания Наталии Умаровой из партии "Эстония 200".
"Мы обращаемся к премьер-министру с просьбой, чтобы министр или люди, которые отвечают за памятники Второй мировой войны, приехали в Нарву и встретились с руководством города с целью найти общее решение о том, как быть дальше", - рассказала Катри Райк.
"Судьбу памятников Великой отечественной войны местным и государственным властям следует решать совместно. Надо находить общее решение. Каким могло бы быть это решение? Посмотрим, какую позицию займет правительство, но я бы не хотела сейчас думать о плохом. Я надеюсь на разум и на диалог, к которому мы призываем", - отметила Стольфат.
Корреспондент ERR: в четверг вечером у танка в Нарве почти никого нет
На уточняющий вопрос, будет ли для нарвских политиков главной задачей сохранить танк на том месте, где он стоит сейчас, Стольфат ответила утвердительно: "Да, мы бы хотели начать диалог с предложения оставить танк там, где он находится сейчас".
"Меня уже спрашивали, что мы планируем, если правительство примет другое решение. Для начала все же хочется спокойно, без эксцессов обсудить этот вопрос. Поэтому мы и приглашаем представителей правительства в Нарву", - добавила лидер нарвских центристов.
"Все стороны пришли к мнению, что встретиться с правительством нужно максимально быстро. Надо пытаться договариваться о каких-то решениях данной ситуации, которые удовлетворили бы мнения всех сторон. Это касается не только танка, но и остальных памятников Великой отечественной войны. Мы хотим донести до правительства позицию нарвитян, объяснить, как они относятся к этим памятникам, а также услышать ответные варианты и предложения. Разговор нужно начитать с того, что памятники следует оставить на их местах с возможностью снабдить их какими-то дополнительными табличками. В горсобрание поступают предложения от общественных организаций о том, что памятники могли бы остаться на территории Нарвы. Эти варианты тоже необходимо обсуждать", - отметил Алексей Евграфов.