Для обеспечения безопасности людей местное самоуправление установило сегодня на 7-м километре дороги Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хиеметса дорожные знаки, запрещающие парковку и ограничивающие скорость, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
В Нарве у памятника «Танк» ограничена скорость и парковка.
В Нарве у памятника «Танк» ограничена скорость и парковка.
По словам начальника Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, в последние дни у танка побывало много людей, поэтому разумно ограничить парковку и скорость в непосредственной близости от него. «Точно такие же ограничения вводились и раньше, когда много людей приезжало к танку. В последний раз, например, 9 мая этого года», — сказал Пюви.
"Последние дни показали, что дорога плотно перекрыта и люди, мечущиеся между машинами, подвергают себя опасности, к сожалению, скорости там высокие и внимание водителей часто отвлекается", - сказал начальник отделения полиции. Установка дорожных знаков не ограничивает доступ людей к танку. Парковка, расположенная непосредственно у монумента остается открытой.
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