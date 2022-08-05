В Нарве у памятника «Танк» ограничена скорость и парковка.

По словам начальника Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, в последние дни у танка побывало много людей, поэтому разумно ограничить парковку и скорость в непосредственной близости от него. «Точно такие же ограничения вводились и раньше, когда много людей приезжало к танку. В последний раз, например, 9 мая этого года», — сказал Пюви.