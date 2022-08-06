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Полиция: за три месяца без уличного освещения число вызовов в Кохтла-Ярве не увеличилось

Северное побережье
Полиция: за три месяца без уличного освещения число вызовов в Кохтла-Ярве не увеличилось
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Kohtlajärvelased pelgavad linnatänavail hilisõhtuti ringi liikuda, kuna tänavalaternad on välja lülitatud ja ümberringi valitseb pimedus.
Kohtlajärvelased pelgavad linnatänavail hilisõhtuti ringi liikuda, kuna tänavalaternad on välja lülitatud ja ümberringi valitseb pimedus. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В целях экономии в Кохтла-Ярве около трех месяцев было отключено уличное освещение. В полиции отметили, что чувство безопасности местных жителей пострадало, но на числе вызовов решение властей не отразилось, пишет rus.err.ee.

Руководитель йыхвиской патрульной службы Никита Головин сообщил в интервью Maaleht, что в указанный период полиция более интенсивно патрулировала в городе в темное время: "Отключение уличного освещения не отразилось на числе вызовов".

По его словам, по сравнению с маем, июнем и июлем 2021 года число вызовов сократилось на 235 случаев.

Он рассказал, что при общении с полицией люди выражали обеспокоенность отсутствием освещения ночью. "Мы старались поддержать людей, а также организовали работу так, чтобы люди видели полицейских в городе".

Головин также отметил, что власти города тесно сотрудничали с полицией и заявили о готовности включить освещение, если бы число правонарушений в публичном пространстве увеличилось.

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