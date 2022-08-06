В целях экономии в Кохтла-Ярве около трех месяцев было отключено уличное освещение. В полиции отметили, что чувство безопасности местных жителей пострадало, но на числе вызовов решение властей не отразилось, пишет rus.err.ee.
Полиция: за три месяца без уличного освещения число вызовов в Кохтла-Ярве не увеличилось
Полиция: за три месяца без уличного освещения число вызовов в Кохтла-Ярве не увеличилось
Руководитель йыхвиской патрульной службы Никита Головин сообщил в интервью Maaleht, что в указанный период полиция более интенсивно патрулировала в городе в темное время: "Отключение уличного освещения не отразилось на числе вызовов".
По его словам, по сравнению с маем, июнем и июлем 2021 года число вызовов сократилось на 235 случаев.
Он рассказал, что при общении с полицией люди выражали обеспокоенность отсутствием освещения ночью. "Мы старались поддержать людей, а также организовали работу так, чтобы люди видели полицейских в городе".
Головин также отметил, что власти города тесно сотрудничали с полицией и заявили о готовности включить освещение, если бы число правонарушений в публичном пространстве увеличилось.
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