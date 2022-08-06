Полиция: за три месяца без уличного освещения число вызовов в Кохтла-Ярве не увеличилось

Руководитель йыхвиской патрульной службы Никита Головин сообщил в интервью Maaleht, что в указанный период полиция более интенсивно патрулировала в городе в темное время: "Отключение уличного освещения не отразилось на числе вызовов".

По его словам, по сравнению с маем, июнем и июлем 2021 года число вызовов сократилось на 235 случаев.

Он рассказал, что при общении с полицией люди выражали обеспокоенность отсутствием освещения ночью. "Мы старались поддержать людей, а также организовали работу так, чтобы люди видели полицейских в городе".