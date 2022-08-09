Не только о нарвском танке и названиях улиц

Мне кажется, власти Нарвы и сами поняли, что выбранный ими путь ведет в тупик и погубит политическую карьеру мэра. Но первая попытка свернуть с неверного пути обернулась очередной большой неудачей, когда в обмен на перенос танка у государства стали вымогать больницу, социальные дома, пониженные тарифы на отопление и так далее. Ценностями не торгуют, принципы не продают, как огурцы на рынке.

Жилой дом на нарвской улице, которая до сих пор носит имя Анса Даумана, коммуниста, воевавшего против Эстонии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Эпопея с названиями улиц в честь коммунистов, боровшихся против эстонского государства, длится уже 18 лет

Имя Даумана было присвоено нарвской улице в 1983 году, а имя Тиймана - в 1974 году.

Анс Дауман был большевистским председателем Нарвского военревкома и военнослужащим Советской России. Во время Февральской революции 1917 года Дауман был избран главой Нарвы, после этого - председателем Нарвского горсовета, являлся с октября 1917 года председателем Нарвского военревкома и был председателем Совета рабочих депутатов Нарвы. После начала немецкой оккупации Эстонии в феврале 1918 года он возглавлял партизанский отряд в сопредельном Нарве Ямбургском регионе России. Дауман организовал Нарвский рабочий полк, который стал ядром 6-й дивизии Красной армии. В ее составе он воевал в захватнической войне советской империи против Эстонии. После этого орудовал в Латвии и погиб в ходе нападения большевистской России на Польшу.

Альберт-Аугуст Тийман был эстонским коммунистом и являлся председателем Нарвского исполкома Эстонской трудовой коммуны в 1918-1919 году. После этого Тийман продвигался в России, где занимал руководящие должности в народно-хозяйственной сфере. Был арестован в 1940 году и умер в тюремном лагере в 1942 году. Он участвовал в репрессиях 1918 года против гражданского населения как непосредственный представитель исполнительной власти. Более подробно об участии Тиймана в преступлениях большевиков написал историк и журналист Таави Минник в своей диссертации магистра в 2010 году.

На собрании совета по наименованиям, состоявшемся летом 2004 года, было заявлено, что Нарвское городское собрание не хочет менять проблемные названия двух улиц. С того дня 18 лет продолжалось противодействие властей Нарвы переименованию этих двух улиц. В 2019 году совет по наименованиям запросил у Тартуского университета экспертную оценку деятельности Даумана и Тиймана в Эстонии. Профессор истории Эстонии Тартуского университета Тыну Таннберг, опираясь на составленную главным специалистом, научным сотрудником научно-публицистического бюро Национального архива Валдуром Охманном справку, поддержал точку зрения, согласно которой названия улиц Анса Даумана и Альберта-Аугуста Тиймана противоречат пункту 3 абзаца 6 статьи 13 Закона о наименованиях. Справка ученого подтверждает, что оба вышеназванных лица активно боролись против государства и народа Эстонии. Согласно вышеупомянутым положениям закона, при наименовании мест следует исключить несовместимость выбранного названия с историей и культурными традициями Эстонии.

Министр государственного управления Яак Ааб передал 25 июля 2020 года Нарвской городской управе циркуляр, в котором содержалась просьба при первой же возможности обсудить вопрос о переименовании улиц Даумана и Тиймана и сменить эти названия на приемлемые с точки зрения истории и культуры Эстонии. Новый мэр Нарвы Катри Райк сообщила в январе этого года, что представит городскому собранию законопроект об изменении названий улиц, но воз и ныне там. В 2020 году Рийгикогу внес в Закон о наименованиях дополнение, согласно которому нельзя называть места именами лиц, которые действовали против создания Эстонской Республики, сохранения конституционного строя или восстановления независимости Эстонии. В случае если имя лица противоречит закону, отвечающий за эту сферу министр делает комиссии по наименованиям предложение после получения соответствующего предписания от совета по наименованиям незамедлительно привести названия в соответствие с законом. В то же время действующим законом не предусмотрена возможность введения санкций против самоуправления или присвоения новых наименований решением министра, если названия противоречат закону.

Я искренне надеюсь и верю, что власти Нарвы захотят и смогут скорейшим образом исправить эту щекотливую ситуацию. Я искренне надеюсь и на то, что не возникнет необходимости в дополнении Закона о наименованиях таким образом, чтобы министр мог делать местным властям предписание о приведении посвященных лицам наименований в соответствие с законом, а в случае если самоуправление все равно отказывается это делать, своим приказом назначать в одностороннем порядке подходящие наименования.