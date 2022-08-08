6 августа сообщили, что в деревне Валасте Тойлаской волости два больших дерева упали на электролинию, повалив также электрические столбы.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Деревья упали на электролинию
6 августа 2022 г.
Деревья упали на электролинию
Спасателям удалось безопасно убрать одно дерево, что освободило для жителей дорогу до дома. Уборка другого дерева стала задачей электриков.
Дом спасли от огня
Вечером 6 августа на улице Олеви в Кохтла-Ярве загорелось межстеновое утепление в наружной стене частного дома.
Спасатели залили в стеновой промежуток воду и возгорание прекратилось.
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