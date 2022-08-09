Мэра Нарвы Катри Райк теперь сопровождают телохранители

Катри Райк сопровождают, вероятно, двое охранников в штатском: один был замечен в машине, а другой сопровождал мэра в публичных местах и, в частности, ограничивал доступ журналистов к мэру Нарвы.

Сама Райк отказалась объяснить "Северному побережью" причины охраны. "Это вопрос к Департаменту полиции и погранохраны", - только и ответила она на этот вопрос.

Начальник службы личной охраны в Департаменте полиции и погранохраны Андрис Вилцин сообщил "Северному побережью", что предложением полиции было обеспечить охрану мэра Нарвы. "Это превентивная мера для предотвращения возможных рисков, например, во время народных собраний".

Вилцин особо отметил, что в связи с готовящимся переносом нарвского танка не было таких инцидентов, когда жизнь мэра была бы в опасности, и, насколько известно полиции, Райк не угрожали.

- Политик должен иметь возможность выполнять свою работу, не беспокоясь о своей безопасности. Премьер-министру, президенту и высокопоставленным зарубежным гостям гарантируется постоянная защита, но мы ранее предоставляли временную охрану или консультировали также других людей по вопросам безопасности, таких как министры и члены ученого совета, которым поступали угрозы в связи с их работой по предотвращению распространения коронавируса, - объяснил Вильцин.

Напомним, правящая в Нарве политическая коалиция во главе с Катри Райк 8 августа объявила, что решила демонтировать нарвский памятник-танк, чтобы перенести его в некое другое место с ограниченным доступом людей.

В то же время будет создана комиссия при Нарвском горсобрании, которая приступит к разработке дальнейших мероприятий, связанных с советскими памятниками в городе.