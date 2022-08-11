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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.08-18.08 ⟩ День мызных кафе, концерты памяти Виктора Цоя, походы в День природы Эстонии

Диана Берг
День мызных кафе, концерты памяти Виктора Цоя, походы в День природы Эстонии
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В субботу в Мяэтагузе выступят Кристийна Эхин и Сильвер Сепп.
В субботу в Мяэтагузе выступят Кристийна Эхин и Сильвер Сепп. Фото: Marko Saarm

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 18 августа.

КУЛЬТУРА

Четверг, 11 августа

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концерт струнного оркестра Ваналиннаской образовательной коллегии (Vanalinna Hariduskolleegium, VHK), дирижер Расмус Пуур. Вход свободный, есть возможность сделать пожертвование оркестру.

Пятница, 12 августа

* В Тойлаской пожарке в 18.30 - открытие выставки живописи Айви Клаузен-Траусс.

* В Нарвском замке в 19.00 - "Французско-эстонский музыкальный вечер. Ноктюрн". Выступают Елена Матвеевская (фортепиано) и Генри-Давид Варема (виолончель). Прозвучат произведения композиторов К. Дебюсси, Г. Форе, Н. Буланже, Х. Эллера, А. Пярта, М. Людига и др.

Суббота, 13 августа

* В клубе "Сомпа" в 11.00 - стильный праздник "Сомпа кантри". В программе: историческая прогулка по Сомпа, мастерские, сомпаский line-танец, мастер-класс по line-танцу, выступления танцевальной студии "Viis Tähte" и других танцевальных коллективов, выступит кантри-группа "Detail". В гостях - конный клуб "Rider". Вход свободный.

* В Нарве в клубе "Ro-Ro" в 19.00 - концерт памяти Виктора Цоя.

Воскресенье, 14 августа

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 13.00 - цирковое представление. Бесплатно.

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 16.00 в рамках серии концертов на открытом воздухе "Suveõhtu rütmid" / "Ритмы летнего вечера" - соул- и блюз-концерт: "Esco Compton & The Plastic Knives". Вход свободный.

* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт Лаури Саатпалу и Пеэтера Ребазе. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Понедельник, 15 августа

* В Нарве во дворе культуры театрального центра "Vabal Lava" в 18.00 - открытие выставки работ Марии Самбуко.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 20.00 - лучшие хиты группы "Кино" и Виктора Цоя. Вход свободный.

Вторник, 16 августа

* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 15.00 - открытие выставки работ эстонских и латвийских художников, принявших участие в творческом лагере "ARTEST+".

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Naabrid" / "Соседи" Аарне Ханни и Александра Дикушенко. Выставка открыта до 10 сентября.

Четверг, 18 августа

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки масляной живописи, фотографий и ювелирных изделий Ольги Линк "Inspiratsioon" / "Инспирация". Выставка открыта до 4 сентября.

СПОРТ

Четверг, 11 августа

* В Кивиыли с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Начало у поселка Эрра. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Мяэтагузеском холле для метания топора и его окрестностях в 18.00 - соревнования по метанию топора.

Суббота, 13 августа

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.

* В Пюхаору на трассе для мотокросса в 10.00 - соревнования по мотокроссу.

* В Оясааре на поле для гольфа в 10.00 - соревнования по диск-гольфу между Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 10.45 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.

* В Нарве по ул. Креэнхольми, 45 в 13.00 - командное соревнование "Street Pedal Race".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин, первая лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Kalev II" (Таллинн).

Воскресенье, 14 августа

* В Куремяэ в 10.00 - забег вокруг куремяэского монастыря. Информация: www.alutagusesport.ee.

* В Пюхаору на трассе для мотокросса в 10.00 - соревнования по мотокроссу.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Welco II" (Тарту).

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа).

Вторник, 16 августа

* На территории Кренгольмской мануфактуры в 16.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.

Среда, 17 августа

* В Вока в парке для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "FCI Tallinn".

Четверг, 18 августа

* В Вийвиконна в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 12 августа

* В Нарве во дворе культуры театрального центра "Vabal Lava" в 21.00 - "Secret Party". Бесплатно.

Суббота, 13 августа

* В Нарве по ул. Креэнхольми, 45 с 10.00 до 16.00 - Нарвская летняя ярмарка.

* В Алутагузеской волости с 10.00 до 24.00 - День мызных кафе: 10.00-13.00 - кафе исчезнувшей мызы Ийзаку в парке мызы Ийзаку в Казевялья, 11.00 - выступает "Äge Brass"; 12.00-15.00 - кафе утраченной мызы Тудулинна в парке рядом с общественным домом, 13.00 - оркестр "Saku Mandoliinid"; 14.00-17.00 - парковое кафе мызы Мяэтагузе, 14.30 - музыкальным опытом поделятся Кристийна Эхин и Сильвер Сепп, 15.45 - экскурсия по мызе с Хельди Айа; 16.00-19.00 - парковое кафе мызы Пагари, 17.00 - "Pipi teeb tempe", спектакль детского театра "Rõõmulill", веселые игры и поделки с Пеппи и Господином Нильсоном; 18.00-21.00 - парковое кафе мызы Иллука, 18.00 - Эне Раудар расскажет о мызе, 19.00 - музицируют Марек Садам и Роберт Ребане; 20.00-23.00 - кафе забытой мызы Кийкла, 20.30 - "August ja Julia", спектакль кийклаского театрального кружка "Käbid ja Kännud", 21.30 - выступает "Moonaküla Muusikaakadeemia".

* В Кийкла в народном доме и около мызы с 11.00 - Кийклаский день качелей: 11.00 - медвежий забег, 11.30 - старинные соревнования по метанию, 13.00 - кийклаский силач, 15.00 - пенная зона спасательной команды, 16.00 - чествование, лотерея. Качели, мини-ферма, продуктовая палатка хутора Тагавялья, для детей - батут.

Воскресенье, 14 августа

* В Тудулинна в 16.00 - V фестиваль для всей семьи "Tudulinna tuled" / "Огни Тудулинна": 16.00 - мир лего для детей, 17.00 - семейный ансамбль Мёльдеров, Олави Мёльдер вспомнит историю Тудулинна, 18.00 - рассказывает Мярт Трейер, 19.15 - новый Тудулинна, 20.00 - Отт Лепланд, концерт на закате. Открыто кафе "Tornikuke kohvik". В старой церкви - слайд-шоу об истории Тудулинна.

Вторник, 16 августа

* На Селисоо в Алутагузеской волости с 11.00 до 16.00 в рамках Дня природы Эстонии - поход на селисооское озеро Суурлаугас. Необходимо предварительно зарегистрироваться. Информация: loodusegakoos.ee.

Четверг, 18 августа

* В Тойла в Оруском парке с 11.00 до 13.00 в рамках Дня природы Эстонии - экскурсия, рассказывающая о работах по восстановлению и уходу за Оруским парком. Участники похода пройдут по дорожкам прекрасного парка Тойла-Ору, узнают о планах создания дендросада и лесного питомника в Оруском парке, насладятся видами на море и аллеи.

* У Нарвского спортцентра в 18.15 - пешая прогулка "Aiad ja pargid" / "Сады и парки". 

Фото: Eesti Kultuurkapital

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