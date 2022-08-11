Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 18 августа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.08-18.08 ⟩ День мызных кафе, концерты памяти Виктора Цоя, походы в День природы Эстонии
КУЛЬТУРА
Четверг, 11 августа
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концерт струнного оркестра Ваналиннаской образовательной коллегии (Vanalinna Hariduskolleegium, VHK), дирижер Расмус Пуур. Вход свободный, есть возможность сделать пожертвование оркестру.
Пятница, 12 августа
* В Тойлаской пожарке в 18.30 - открытие выставки живописи Айви Клаузен-Траусс.
* В Нарвском замке в 19.00 - "Французско-эстонский музыкальный вечер. Ноктюрн". Выступают Елена Матвеевская (фортепиано) и Генри-Давид Варема (виолончель). Прозвучат произведения композиторов К. Дебюсси, Г. Форе, Н. Буланже, Х. Эллера, А. Пярта, М. Людига и др.
Суббота, 13 августа
* В клубе "Сомпа" в 11.00 - стильный праздник "Сомпа кантри". В программе: историческая прогулка по Сомпа, мастерские, сомпаский line-танец, мастер-класс по line-танцу, выступления танцевальной студии "Viis Tähte" и других танцевальных коллективов, выступит кантри-группа "Detail". В гостях - конный клуб "Rider". Вход свободный.
* В Нарве в клубе "Ro-Ro" в 19.00 - концерт памяти Виктора Цоя.
Воскресенье, 14 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 13.00 - цирковое представление. Бесплатно.
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 16.00 в рамках серии концертов на открытом воздухе "Suveõhtu rütmid" / "Ритмы летнего вечера" - соул- и блюз-концерт: "Esco Compton & The Plastic Knives". Вход свободный.
* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт Лаури Саатпалу и Пеэтера Ребазе. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Понедельник, 15 августа
* В Нарве во дворе культуры театрального центра "Vabal Lava" в 18.00 - открытие выставки работ Марии Самбуко.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 20.00 - лучшие хиты группы "Кино" и Виктора Цоя. Вход свободный.
Вторник, 16 августа
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 15.00 - открытие выставки работ эстонских и латвийских художников, принявших участие в творческом лагере "ARTEST+".
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Naabrid" / "Соседи" Аарне Ханни и Александра Дикушенко. Выставка открыта до 10 сентября.
Четверг, 18 августа
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки масляной живописи, фотографий и ювелирных изделий Ольги Линк "Inspiratsioon" / "Инспирация". Выставка открыта до 4 сентября.
СПОРТ
Четверг, 11 августа
* В Кивиыли с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Начало у поселка Эрра. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Мяэтагузеском холле для метания топора и его окрестностях в 18.00 - соревнования по метанию топора.
Суббота, 13 августа
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В Пюхаору на трассе для мотокросса в 10.00 - соревнования по мотокроссу.
* В Оясааре на поле для гольфа в 10.00 - соревнования по диск-гольфу между Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 10.45 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.
* В Нарве по ул. Креэнхольми, 45 в 13.00 - командное соревнование "Street Pedal Race".
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин, первая лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Kalev II" (Таллинн).
Воскресенье, 14 августа
* В Куремяэ в 10.00 - забег вокруг куремяэского монастыря. Информация: www.alutagusesport.ee.
* В Пюхаору на трассе для мотокросса в 10.00 - соревнования по мотокроссу.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Welco II" (Тарту).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа).
Вторник, 16 августа
* На территории Кренгольмской мануфактуры в 16.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
Среда, 17 августа
* В Вока в парке для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "FCI Tallinn".
Четверг, 18 августа
* В Вийвиконна в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 12 августа
* В Нарве во дворе культуры театрального центра "Vabal Lava" в 21.00 - "Secret Party". Бесплатно.
Суббота, 13 августа
* В Нарве по ул. Креэнхольми, 45 с 10.00 до 16.00 - Нарвская летняя ярмарка.
* В Алутагузеской волости с 10.00 до 24.00 - День мызных кафе: 10.00-13.00 - кафе исчезнувшей мызы Ийзаку в парке мызы Ийзаку в Казевялья, 11.00 - выступает "Äge Brass"; 12.00-15.00 - кафе утраченной мызы Тудулинна в парке рядом с общественным домом, 13.00 - оркестр "Saku Mandoliinid"; 14.00-17.00 - парковое кафе мызы Мяэтагузе, 14.30 - музыкальным опытом поделятся Кристийна Эхин и Сильвер Сепп, 15.45 - экскурсия по мызе с Хельди Айа; 16.00-19.00 - парковое кафе мызы Пагари, 17.00 - "Pipi teeb tempe", спектакль детского театра "Rõõmulill", веселые игры и поделки с Пеппи и Господином Нильсоном; 18.00-21.00 - парковое кафе мызы Иллука, 18.00 - Эне Раудар расскажет о мызе, 19.00 - музицируют Марек Садам и Роберт Ребане; 20.00-23.00 - кафе забытой мызы Кийкла, 20.30 - "August ja Julia", спектакль кийклаского театрального кружка "Käbid ja Kännud", 21.30 - выступает "Moonaküla Muusikaakadeemia".
* В Кийкла в народном доме и около мызы с 11.00 - Кийклаский день качелей: 11.00 - медвежий забег, 11.30 - старинные соревнования по метанию, 13.00 - кийклаский силач, 15.00 - пенная зона спасательной команды, 16.00 - чествование, лотерея. Качели, мини-ферма, продуктовая палатка хутора Тагавялья, для детей - батут.
Воскресенье, 14 августа
* В Тудулинна в 16.00 - V фестиваль для всей семьи "Tudulinna tuled" / "Огни Тудулинна": 16.00 - мир лего для детей, 17.00 - семейный ансамбль Мёльдеров, Олави Мёльдер вспомнит историю Тудулинна, 18.00 - рассказывает Мярт Трейер, 19.15 - новый Тудулинна, 20.00 - Отт Лепланд, концерт на закате. Открыто кафе "Tornikuke kohvik". В старой церкви - слайд-шоу об истории Тудулинна.
Вторник, 16 августа
* На Селисоо в Алутагузеской волости с 11.00 до 16.00 в рамках Дня природы Эстонии - поход на селисооское озеро Суурлаугас. Необходимо предварительно зарегистрироваться. Информация: loodusegakoos.ee.
Четверг, 18 августа
* В Тойла в Оруском парке с 11.00 до 13.00 в рамках Дня природы Эстонии - экскурсия, рассказывающая о работах по восстановлению и уходу за Оруским парком. Участники похода пройдут по дорожкам прекрасного парка Тойла-Ору, узнают о планах создания дендросада и лесного питомника в Оруском парке, насладятся видами на море и аллеи.
* У Нарвского спортцентра в 18.15 - пешая прогулка "Aiad ja pargid" / "Сады и парки".
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