МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.08-18.08 ⟩ День мызных кафе, концерты памяти Виктора Цоя, походы в День природы Эстонии

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 20.00 - лучшие хиты группы "Кино" и Виктора Цоя. Вход свободный.

Вторник, 16 августа

* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 15.00 - открытие выставки работ эстонских и латвийских художников, принявших участие в творческом лагере "ARTEST+".

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Naabrid" / "Соседи" Аарне Ханни и Александра Дикушенко. Выставка открыта до 10 сентября.

Четверг, 18 августа

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки масляной живописи, фотографий и ювелирных изделий Ольги Линк "Inspiratsioon" / "Инспирация". Выставка открыта до 4 сентября.

СПОРТ

Четверг, 11 августа

* В Кивиыли с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Начало у поселка Эрра. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Мяэтагузеском холле для метания топора и его окрестностях в 18.00 - соревнования по метанию топора.

Суббота, 13 августа

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.

* В Пюхаору на трассе для мотокросса в 10.00 - соревнования по мотокроссу.

* В Оясааре на поле для гольфа в 10.00 - соревнования по диск-гольфу между Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 10.45 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.

* В Нарве по ул. Креэнхольми, 45 в 13.00 - командное соревнование "Street Pedal Race".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин, первая лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Kalev II" (Таллинн).

Воскресенье, 14 августа