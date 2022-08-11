Коренная нарвитянка: 9 мая просто уезжаю из города

"Мои два дяди воевали по разную сторону фронта. Моя бабушка 9 мая за завтраком говорила одно: "слава Богу, война кончилась, пойдемте теперь сажать картошку", – рассказала в интервью Maaleht Ильменская, которая помнит разрушенный войной город.

Она чувствует царящую сейчас в Нарве тревогу и надеется, что вопрос с танком решится мирно.

"Я уже много лет просто уезжаю из города 9 мая, чтобы не видеть этот цирк. Громкая музыка, машины с иностранными номерами, какие-то флаги в окнах, советские песни из колонок. Конечно, все это неприятно. Но в этом году все было спокойно", – сообщила Ильменская.