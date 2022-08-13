Мэр Нарвы Катри Райк, оказавшаяся в последние недели в центре нарвских "танковых сражений", считает, что если государство придет силой увозить танк-памятник, это окажет долгосрочное влияние, которое выразится в росте недоверия нарвитян к правительству. Она также говорит, что танк должен остаться в Нарве в качестве музейного экспоната, потому что этого хотят жители.
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Катри Райк: "Нарвитяне смирились с тем, что танк будет демонтирован, но сделать это должны свои люди"
Катри Райк: "Нарвитяне смирились с тем, что танк будет демонтирован, но сделать это должны свои люди"
- Как вы справляетесь с ситуацией, когда в возникшем споре о танке-памятнике вы находитесь словно между молотом и наковальней: одни обвиняют вас в пророссийской позиции, а другие клеймят фашистом?