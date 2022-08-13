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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви украли кабель

9-11 августа 2022 г.
Северное побережье
В Йыхви украли кабель
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

9 августа в полицию поступило сообщение о том, что в период с 9 по 10 августа с территории, расположенной на улице Леннуки в Йыхви, угнали тележку с барабаном кабеля.

Подробные обстоятельства происшествия, в том числе сумма ущерба, будут выясняться в ходе уголовного производства, возбужденного полицией.

В Кохтла-Ярве ударили женщину

11 августа в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 69-летний мужчина ударил 53-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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