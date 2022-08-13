9 августа в полицию поступило сообщение о том, что в период с 9 по 10 августа с территории, расположенной на улице Леннуки в Йыхви, угнали тележку с барабаном кабеля.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви украли кабель
9-11 августа 2022 г.
В Йыхви украли кабель
Подробные обстоятельства происшествия, в том числе сумма ущерба, будут выясняться в ходе уголовного производства, возбужденного полицией.
В Кохтла-Ярве ударили женщину
11 августа в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 69-летний мужчина ударил 53-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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