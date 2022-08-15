СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщин побили в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

14 августа в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина позбил 33-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

12 августа в полицию поступило сообщение о том, что на Нарвском шоссе в Йыхви 22-летний мужчина побил 45-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

14 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кааре в Йыхви 52-летний мужчина ударил 45-летнюю женщину. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

14 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Уускюла в Нарве 48-летний мужчина ударил 60-летнюю женщину. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

14 августа в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве 38-летний мужчина причинил физическую боль 79-летней женщине. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Кохтла-Ярве напали на двоих мужчин

14 августа в полицию поступило сообщение о том, что около увеселительного заведения на улице Пярна в Кохтла-Ярве были нанесены побои мужчинам 28 и 38 лет. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Силламяэ и Нарве пострадали мужчины

13 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Рохелине в Силламяэ 33-летнему мужчине были нанесены телесные повреждения. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

13 августа стало известно, что на улице Мыйза в Нарве 59-летнему мужчине были нанесены телесные повреждения. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

От дома украли мопед

13 августа в полицию поступило сообщение о том, что злоумышленник угнал мопед "Peugeot", стоявший за квартирным домом по Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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