Теперь судьбу танка решит государство

Будет ли правительство теперь само решать, что будет с танком?

Да, я думаю, что правительство должно принять это решение сейчас. Потому что мы ждали решения Нарвского городского собрания. Того, который признал Катри Райк как мэра. Она на самом деле хотела все это сделать, и именно поэтому в Нарве был созван совет. К сожалению, похоже, что большинство не было согласно с этим решением. Теперь этим займется правительство.

Когда уберут танк?