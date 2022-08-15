В интервью Delfi Лаури Ляэнеметс сообщил, что теперь судьбой танка займется правительство.
Теперь судьбу танка решит государство
Будет ли правительство теперь само решать, что будет с танком?
Да, я думаю, что правительство должно принять это решение сейчас. Потому что мы ждали решения Нарвского городского собрания. Того, который признал Катри Райк как мэра. Она на самом деле хотела все это сделать, и именно поэтому в Нарве был созван совет. К сожалению, похоже, что большинство не было согласно с этим решением. Теперь этим займется правительство.
Когда уберут танк?
После того, как правительство приняло это решение, я со своей стороны внес соответствующие предложения. Мы готовы, конечно, сделать так, как мы сказали - что сделаем как можно скорее. В какой день, конечно, я не собираюсь говорить здесь публично, сначала правительство должно будет собраться и тогда уже решить.