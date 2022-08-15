Кристина Каллас: эстонское общество и Нарва проиграли, Стальнухин выиграл

Центристская партия совершила сегодня в Нарве большую историческую ошибку, пишет Каллас . "Они объявили, что выступают против демонтажа танка и что он должен остаться на своем месте. Вместе с фракцией Алексея Евграфова тем самым была упущена возможность перейти на правильную сторону истории. Слушая объяснения Михаила Стальнухина о том, почему он в последний момент передумал, я понимаю, что партия не в состоянии понять, какая война идет в Европе и какую ответственность несет то же Нарвское горсобрание".

Каллас заявила: "Основываясь на достигнутом на прошлой неделе соглашении, я искренне надеялась, что нарвская фракция Центристской партии поняла, что символизирует танк и как изменился мир вокруг нас с начала агрессии России против Украины, и как вместе с этим изменилось значение танка как символа".