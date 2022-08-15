„Центристская партия совершила сегодня в Нарве большую историческую ошибку“, - написала в публикации на своей странице в Facebook лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас. В своем высказывании она подчеркнула то, что решение передать судьбу танка в руки власти, по ее мнению, выгодно больше всего Михаилу Стальнухину.
Кристина Каллас: эстонское общество и Нарва проиграли, Стальнухин выиграл
Центристская партия совершила сегодня в Нарве большую историческую ошибку, пишет Каллас . "Они объявили, что выступают против демонтажа танка и что он должен остаться на своем месте. Вместе с фракцией Алексея Евграфова тем самым была упущена возможность перейти на правильную сторону истории. Слушая объяснения Михаила Стальнухина о том, почему он в последний момент передумал, я понимаю, что партия не в состоянии понять, какая война идет в Европе и какую ответственность несет то же Нарвское горсобрание".
Каллас заявила: "Основываясь на достигнутом на прошлой неделе соглашении, я искренне надеялась, что нарвская фракция Центристской партии поняла, что символизирует танк и как изменился мир вокруг нас с начала агрессии России против Украины, и как вместе с этим изменилось значение танка как символа".
По словам Каллас, она верила, что нарвская оппозиция также понимает свою ответственность. "К сожалению, мне пришлось разочароваться. Историческая возможность изменить ситуацию в Нарве, переломить желание быть все время против Эстонии, была упущена Центристской партией и Стальнухиным. Эстонское общество и Нарва проиграли, Михаил Стальнухин выиграл, и теперь он собирает голоса нарвских радикалов и на всех парусах плывет обратно в Рийгикогу".