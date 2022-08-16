ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Правительство начало в Нарве демонтаж танка и ряда других советских памятников

Во вторник, 16 августа по решению Правительства Республики будут перенесены 7 советских памятников в Нарве и Нарва-Йыэсуу. С целью обеспечения безопасности полиция ввела запрет на пребывание возле памятников, это означает, что движение будет закрыто как для транспортных средств, так и для пешеходов.

Начальник нарвского отделения полиции Индрек Пюви сообщил, что полиция ограничит движение людей возле нарвского танка и близлежащих памятников.

- Мы создадим периметр вокруг трех советских военных памятников, расположенных на шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу, чтобы обеспечить их безопасный перенос. Это означает, что людям не разрешается находиться в этой зоне, запрещены также передвижение и парковка автомобилей. Зона запрета на передвижение четко обозначена дорожными знаками, и там находятся полицейские, которые при необходимости указывают на возможности объезда, - пояснил Пюви.

Полиция ограничиет движение на шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийеметса, начиная с перекрестка Кудрукюла до улицы Мятта, а также на дороге Пеэтерристи-Кудрукюла. Объезд организован через Нарва-Йыэсуу.