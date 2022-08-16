Катри Райк: "Теперь я увидела, как самый любимый политик Нарвы становится самым ненавидимым политиком"

- Катри Райк, что вы видите из окна своего кабинета сейчас, во вторник после обеда, когда танки и другие "красные" памятники вывезены?

- Вижу место бывшего, убранного с Петровской площади памятника.

- И какой вам кажется эта картина?

- Эта рана там, на стене, немаленькая, однако эти места, видимо, надо привести в порядок. Они не должны оставаться в городском пространстве, будто вырванные зубы. Надеюсь, что государство займется этим. Если государство памятники убрало, то должно все и в порядок привести окончательно.

- Когда вы узнали, что во вторник утром начнется перенос памятника?

- Премьер-министр позвонила мне тем же утром в 6.50.

- Что вы ей сказали?

- Как водится в таких случаях, не остается ничего другого, как ответить "Ясно" и пожелать хорошего дня. В тот момент спорить ведь было уже не о чем. Я пришла на работу и ознакомилась с Законом об охране порядка, статья 52 говорит о захвате движимого имущества полицией для предотвращения непосредственной угрозы или устранения нарушения порядка.

- Какие настроения у людей, которые к вам обращаются?

- Основной вопрос: как вы допустили такое? Вполне ожидаемо, что ответственность за это возложат на меня. С одной стороны, из-за должности, с другой - из-за моей национальности и здешней рабочей карьеры.