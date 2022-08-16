Вт, 16.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Катри Райк: "Теперь я увидела, как самый любимый политик Нарвы становится самым ненавидимым политиком"

Erik Kalda
, ajakirjanik
Катри Райк: "Теперь я увидела, как самый любимый политик Нарвы становится самым ненавидимым политиком"
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Narva linnapea Katri Raik peab enda sõnul nüüd jätkama narvalstele monumentide äraviimise selgitamist.
Narva linnapea Katri Raik peab enda sõnul nüüd jätkama narvalstele monumentide äraviimise selgitamist. Фото: Ilja Smirnov

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, после того как "красные" памятники из города были вывезены, что последующие дни будут тяжелыми и потребуют очень большой разъяснительной работы среди горожан.

- Катри Райк, что вы видите из окна своего кабинета сейчас, во вторник после обеда, когда танки и другие "красные" памятники вывезены?

- Вижу место бывшего, убранного с Петровской площади памятника.

- И какой вам кажется эта картина?

- Эта рана там, на стене, немаленькая, однако эти места, видимо, надо привести в порядок. Они не должны оставаться в городском пространстве, будто вырванные зубы. Надеюсь, что государство займется этим. Если государство памятники убрало, то должно все и в порядок привести окончательно.

- Когда вы узнали, что во вторник утром начнется перенос памятника?

- Премьер-министр позвонила мне тем же утром в 6.50.

- Что вы ей сказали?

- Как водится в таких случаях, не остается ничего другого, как ответить "Ясно" и пожелать хорошего дня. В тот момент спорить ведь было уже не о чем. Я пришла на работу и ознакомилась с Законом об охране порядка, статья 52 говорит о захвате движимого имущества полицией для предотвращения непосредственной угрозы или устранения нарушения порядка.

- Какие настроения у людей, которые к вам обращаются?

- Основной вопрос: как вы допустили такое? Вполне ожидаемо, что ответственность за это возложат на меня. С одной стороны, из-за должности, с другой - из-за моей национальности и здешней рабочей карьеры.

Но надо перевернуть новую страницу. Конечно, достойно сожаления, что горсобрание отказалось в понедельник от своего заявления, сделанного неделей ранее, что Нарва перенесет танк сама.

- Оппозиция пыталась этим свалить ответственность на вас?

- Это ясно, что в понедельник началась предвыборная борьба части кандидатов Центристской партии перед выборами в Рийгикогу. Это было сольное выступление Михаила Стальнухина и Алексея Евграфова. В такой момент думают об избирателях, о голосах.

Люди этого снятия танка не понимают, спрашивают, почему и почему именно теперь это делается. Ведь не говорилось о том, что вместе с танком отправятся и другие памятные знаки, к которым приходят 9 мая. Вероятно, это вызывает вопросы и придется объяснять.

- Но почему эти люди не понимают, если так много объясняли и объясняли? Неужели они глупы или настолько ослеплены путинской пропагандой?

- Объяснений никогда не бывает достаточно. Будь темой ковид, военные беженцы или памятники. Объяснять надо до тех пор, пока человек не начнет возражать тебе твоими же собственными словами.

- Может, люди и не хотят понять другую точку зрения и не желают менять свои взгляды?

- Разное понимание истории 20-го века будет разделять эстонцев и русских в Эстонии еще и в следующем поколении. Дай Бог больше понимания к другой стороне. Когда я сейчас пыталась объяснять взгляд эстонской стороны, то меня совсем не хотят выслушать до конца. Мы обязательно должны активнее разъяснять точку зрения эстонцев.

- Насколько, по-вашему, упала ваша поддержка со стороны нарвитян из-за этого инцидента?

- Теперь я собственными глазами увидела, как самый любимый политик Нарвы становится самым ненавидимым политиком. Могу теперь сказать, что я опытный политик.

- Как бы вы описали сейчас свои внутренние ощущения?

- Я должна сейчас просто жить час за часом. Следующие дни надо просто пережить. Затем найти в себе силы перевернуть новую страницу и посмотреть вперед, что является нашей общей частью.

- Выйдете ли вы из Социал-демократической партии? Ведь руководивший переносом министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс - ваш соратник по партии.

- Ни одного решения нет смысла принимать с такой горячей головой, как сейчас.

- Однако вы приняли такое решение, что не будете баллотироваться на весенних парламентских выборах.

- Я и раньше говорила "Северному побережью", что у меня нет желания быть в большой политике. Я хочу работать для Нарвы так долго, пока это возможно. Это потребует поддержки со стороны большинства горсобрания, и среди коалиционных депутатов сейчас, бесспорно, тоже есть люди, настроенные очень по-разному.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх