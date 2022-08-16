Мэр Нарвы Катри Райк сказала, после того как "красные" памятники из города были вывезены, что последующие дни будут тяжелыми и потребуют очень большой разъяснительной работы среди горожан.
Катри Райк: "Теперь я увидела, как самый любимый политик Нарвы становится самым ненавидимым политиком"
- Катри Райк, что вы видите из окна своего кабинета сейчас, во вторник после обеда, когда танки и другие "красные" памятники вывезены?
- Вижу место бывшего, убранного с Петровской площади памятника.
- И какой вам кажется эта картина?
- Эта рана там, на стене, немаленькая, однако эти места, видимо, надо привести в порядок. Они не должны оставаться в городском пространстве, будто вырванные зубы. Надеюсь, что государство займется этим. Если государство памятники убрало, то должно все и в порядок привести окончательно.
- Когда вы узнали, что во вторник утром начнется перенос памятника?
- Премьер-министр позвонила мне тем же утром в 6.50.
- Что вы ей сказали?
- Как водится в таких случаях, не остается ничего другого, как ответить "Ясно" и пожелать хорошего дня. В тот момент спорить ведь было уже не о чем. Я пришла на работу и ознакомилась с Законом об охране порядка, статья 52 говорит о захвате движимого имущества полицией для предотвращения непосредственной угрозы или устранения нарушения порядка.
- Какие настроения у людей, которые к вам обращаются?
- Основной вопрос: как вы допустили такое? Вполне ожидаемо, что ответственность за это возложат на меня. С одной стороны, из-за должности, с другой - из-за моей национальности и здешней рабочей карьеры.
Но надо перевернуть новую страницу. Конечно, достойно сожаления, что горсобрание отказалось в понедельник от своего заявления, сделанного неделей ранее, что Нарва перенесет танк сама.
- Оппозиция пыталась этим свалить ответственность на вас?
- Это ясно, что в понедельник началась предвыборная борьба части кандидатов Центристской партии перед выборами в Рийгикогу. Это было сольное выступление Михаила Стальнухина и Алексея Евграфова. В такой момент думают об избирателях, о голосах.
Люди этого снятия танка не понимают, спрашивают, почему и почему именно теперь это делается. Ведь не говорилось о том, что вместе с танком отправятся и другие памятные знаки, к которым приходят 9 мая. Вероятно, это вызывает вопросы и придется объяснять.
- Но почему эти люди не понимают, если так много объясняли и объясняли? Неужели они глупы или настолько ослеплены путинской пропагандой?
- Объяснений никогда не бывает достаточно. Будь темой ковид, военные беженцы или памятники. Объяснять надо до тех пор, пока человек не начнет возражать тебе твоими же собственными словами.
- Может, люди и не хотят понять другую точку зрения и не желают менять свои взгляды?
- Разное понимание истории 20-го века будет разделять эстонцев и русских в Эстонии еще и в следующем поколении. Дай Бог больше понимания к другой стороне. Когда я сейчас пыталась объяснять взгляд эстонской стороны, то меня совсем не хотят выслушать до конца. Мы обязательно должны активнее разъяснять точку зрения эстонцев.
- Насколько, по-вашему, упала ваша поддержка со стороны нарвитян из-за этого инцидента?
- Теперь я собственными глазами увидела, как самый любимый политик Нарвы становится самым ненавидимым политиком. Могу теперь сказать, что я опытный политик.
- Как бы вы описали сейчас свои внутренние ощущения?
- Я должна сейчас просто жить час за часом. Следующие дни надо просто пережить. Затем найти в себе силы перевернуть новую страницу и посмотреть вперед, что является нашей общей частью.
- Выйдете ли вы из Социал-демократической партии? Ведь руководивший переносом министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс - ваш соратник по партии.
- Ни одного решения нет смысла принимать с такой горячей головой, как сейчас.
- Однако вы приняли такое решение, что не будете баллотироваться на весенних парламентских выборах.
- Я и раньше говорила "Северному побережью", что у меня нет желания быть в большой политике. Я хочу работать для Нарвы так долго, пока это возможно. Это потребует поддержки со стороны большинства горсобрания, и среди коалиционных депутатов сейчас, бесспорно, тоже есть люди, настроенные очень по-разному.