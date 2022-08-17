Правительство не спешит поддерживать предприятия в условиях роста цен на электроэнергию

Если для частных потребителей государство разрабатывает универсальную услугу электроснабжения, то протягивать руку помощи предприятиям правительство не спешит. К универсальной услуге электроснабжения предприятия присоединиться не смогут, и не у всех производственных компаний будет возможность останавливать работу в те часы, когда цены будут достигать рекордных значений.

По словам Сиккут, поддержка бытовых потребителей косвенно дойдет и до компаний, ведь если люди будут справляться со своими обязательствами и смогут поддерживать свое текущее потребление, то оборот компаний не упадет.

В понедельник специальная комиссия по контролю за госбюджетом обсуждала целевые субсидии для компаний, однако, по словам Сиккут, обсуждение носило чисто теоретический характер.

"Относительно мер, направленных на компании, не было достигнуто договоренностей. В то же время этот вопрос мы обсуждаем почти каждый день. Если посмотреть на цены на энергоносители, то какими могут быть решения для предприятий: как и в прошлом году, снизить сетевую плату, отменить плату за возобновляемую энергию", - перечислила она варианты.

По мнению Сиккут, было бы разумно, чтобы субсидии были направлены на секторы, пострадавшие от санкций из-за войны, либо на энергоемкие отрасли, на которые текущие цены на электроэнергию оказывают наибольшее влияние.