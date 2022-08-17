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Правительство не спешит поддерживать предприятия в условиях роста цен на электроэнергию

Erik Kalda
, ajakirjanik
Правительство не спешит поддерживать предприятия в условиях роста цен на электроэнергию
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Рийна Сиккут.
Рийна Сиккут. Фото: Sander Ilvest

Рекордная цена на электроэнергию ухудшает конкурентоспособность эстонских предприятий, но, по словам министра экономики Рийны Сиккут, разговоры об их поддержке до сих пор носили только теоретический характер, то есть никаких соглашений о мерах, направленных на предприятия, пока достигнуто не было.

Если для частных потребителей государство разрабатывает универсальную услугу электроснабжения, то протягивать руку помощи предприятиям правительство не спешит. К универсальной услуге электроснабжения предприятия присоединиться не смогут, и не у всех производственных компаний будет возможность останавливать работу в те часы, когда цены будут достигать рекордных значений.

По словам Сиккут, поддержка бытовых потребителей косвенно дойдет и до компаний, ведь если люди будут справляться со своими обязательствами и смогут поддерживать свое текущее потребление, то оборот компаний не упадет.

В понедельник специальная комиссия по контролю за госбюджетом обсуждала целевые субсидии для компаний, однако, по словам Сиккут, обсуждение носило чисто теоретический характер.

"Относительно мер, направленных на компании, не было достигнуто договоренностей. В то же время этот вопрос мы обсуждаем почти каждый день. Если посмотреть на цены на энергоносители, то какими могут быть решения для предприятий: как и в прошлом году, снизить сетевую плату, отменить плату за возобновляемую энергию", - перечислила она варианты.

По мнению Сиккут, было бы разумно, чтобы субсидии были направлены на секторы, пострадавшие от санкций из-за войны, либо на энергоемкие отрасли, на которые текущие цены на электроэнергию оказывают наибольшее влияние.

Она не исключила, что с учетом роста цен на энергоносители необходимость дополнительных мер будет обсуждаться через один-два месяца.

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