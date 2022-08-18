МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.08-25.08 ⟩ День восстановления независимости Эстонии, вечерняя красота в Оруском парке, Улица причудской еды

Ярек Казар aka Chalice. Фото: Toni Läänsalu

* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт: Ярек Казар aka Chalice. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Четверг, 25 августа

Антти Каммисте и Иво Линна. Фото: Erakogu

* На летней сцене мызы Сака в 19.00 - концерт: Иво Линна и Антти Каммисте. Билет - 18-20 евро, дошкольникам бесплатно.

СПОРТ

Четверг, 18 августа

* В Вийвиконна в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Суббота, 20 августа

* В Вокаском Доме спорта в 11.00 - турнир по баскетболу имени Иба Лампа, 3v3.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "FCI Tallinn".

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Legion" (Таллинн).

Воскресенье, 21 августа

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Kalev" (Силламяэ).

Вторник, 23 августа

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.

Среда, 24 августа

* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - Ида-Вирумааская недельная игра по диск-гольфу.

Четверг, 25 августа

* В Тойла с 16.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 18 августа