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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.08-25.08 ⟩ День восстановления независимости Эстонии, вечерняя красота в Оруском парке, Улица причудской еды

Диана Берг
День восстановления независимости Эстонии, вечерняя красота в Оруском парке, Улица причудской еды
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В пятницу в Йыхвиском парке состоится концерт, посвященный годовщине восстановления независимости Эстонии: Рейн Раннап и Маарья-Лийс Илус в программе "Jazzist viidud".
В пятницу в Йыхвиском парке состоится концерт, посвященный годовщине восстановления независимости Эстонии: Рейн Раннап и Маарья-Лийс Илус в программе "Jazzist viidud". Фото: Eesti Kontsert

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 25 августа.

КУЛЬТУРА

Четверг, 18 августа

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки масляной живописи, фотографий и ювелирных изделий Ольги Линк "Inspiratsioon" / "Инспирация". Выставка открыта до 4 сентября.

Пятница, 19 августа

* В Тойла в Оруском парке с 18.00 - "Õhtu ilu Oru pargis" / "Вечерняя красота в Оруском парке": световые инсталляции, концерты и другое.

* В Йыхвиском парке в 19.00 - концерт, посвященный годовщине восстановления независимости Эстонии: Рейн Раннап и Маарья-Лийс Илус в концертной программе "Jazzist viidud" - новая программа из самых известных песен Раннапа.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - праздник клубной музыки "PurPur".

Суббота, 20 августа

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 15.00 - семейный праздник, посвященный Дню восстановления независимости.

* В Тойла в Оруском парке в 17.00 - концерт-променад: солисты Саара Пиус и Тоомас Уйбо. Билет - 12-15 евро.

* На летней сцене в Йыхвиском парке с 17.00 - фестиваль "Kirde Rock". Бесплатно.

Bonzo.
Bonzo. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - концерт: Bonzo, "Avenue", "Идеальные люди", "Digital Digital".

Полина Черкасова.
Полина Черкасова. Фото: Dmitri Kotjuh

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - концерт, посвященный годовщине восстановления независимости Эстонии: Полина Черкасова - "Maailma hoidjate lood" / "Сказки хранителей мира". Бесплатно.

Воскресенье, 21 августа

Катрин Лехисметс и Пеэтер Кальюмяэ.
Катрин Лехисметс и Пеэтер Кальюмяэ. Фото: Erakogu

* В Кукрузе на Полярной мызе в 17.00 - концерт "Helisev Salzburg" / "Звуки Зальцбурга": Катрин Лехисметс и Пеэтер Кальюмяэ. Билеты предварительно - 15-20 евро, семейный билет - 40 евро, в день представления - 17-22 евро, семейный билет - 44 евро.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - концерт, посвященный годовщине восстановления независимости.

Ярек Казар aka Chalice.
Ярек Казар aka Chalice. Фото: Toni Läänsalu

* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт: Ярек Казар aka Chalice. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Четверг, 25 августа

Антти Каммисте и Иво Линна.
Антти Каммисте и Иво Линна. Фото: Erakogu

* На летней сцене мызы Сака в 19.00 - концерт: Иво Линна и Антти Каммисте. Билет - 18-20 евро, дошкольникам бесплатно.

СПОРТ

Четверг, 18 августа

* В Вийвиконна в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Суббота, 20 августа

* В Вокаском Доме спорта в 11.00 - турнир по баскетболу имени Иба Лампа, 3v3.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "FCI Tallinn".

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Legion" (Таллинн).

Воскресенье, 21 августа

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Kalev" (Силламяэ).

Вторник, 23 августа

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.

Среда, 24 августа

* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - Ида-Вирумааская недельная игра по диск-гольфу.

Четверг, 25 августа

* В Тойла с 16.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 18 августа

* В Тойла в Оруском парке с 11.00 до 13.00 в рамках Дня природы Эстонии - экскурсия, рассказывающая о работах по восстановлению и уходу за Оруским парком. Участники похода пройдут по дорожкам прекрасного парка Тойла-Ору, узнают о планах создания дендросада и лесного питомника в Оруском парке, насладятся видами на море и аллеи.

* У Нарвского спортцентра в 18.15 - пешая прогулка "Aiad ja pargid" / "Сады и парки".

Пятница, 19 августа

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - игровая дископрограмма "Игротека" для детей и их родителей. Билет - 3 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Суббота, 20 августа

* В разных локациях на побережье Чудского озера с 11.00 до 21.00 - фестиваль "Peipsi toidu tänav" / "Улица причудской еды" - 175 км pop-up-ресторанов. Информация - на странице в "Фейсбуке".

* В Тойла с 12.00 - фестиваль улицы Пикк.

Воскресенье, 21 августа

* В разных локациях на побережье Чудского озера с 11.00 до 17.00 - фестиваль "Peipsi toidu tänav" / "Улица причудской еды" - 175 км pop-up-ресторанов. Информация - на странице в "Фейсбуке".

Вторник, 23 августа

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - игровая программа "Веселые старты" для детей и их родителей. Билет - 3 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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