Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 25 августа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.08-25.08 ⟩ День восстановления независимости Эстонии, вечерняя красота в Оруском парке, Улица причудской еды
КУЛЬТУРА
Четверг, 18 августа
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки масляной живописи, фотографий и ювелирных изделий Ольги Линк "Inspiratsioon" / "Инспирация". Выставка открыта до 4 сентября.
Пятница, 19 августа
* В Тойла в Оруском парке с 18.00 - "Õhtu ilu Oru pargis" / "Вечерняя красота в Оруском парке": световые инсталляции, концерты и другое.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - концерт, посвященный годовщине восстановления независимости Эстонии: Рейн Раннап и Маарья-Лийс Илус в концертной программе "Jazzist viidud" - новая программа из самых известных песен Раннапа.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - праздник клубной музыки "PurPur".
Суббота, 20 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 15.00 - семейный праздник, посвященный Дню восстановления независимости.
* В Тойла в Оруском парке в 17.00 - концерт-променад: солисты Саара Пиус и Тоомас Уйбо. Билет - 12-15 евро.
* На летней сцене в Йыхвиском парке с 17.00 - фестиваль "Kirde Rock". Бесплатно.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - концерт: Bonzo, "Avenue", "Идеальные люди", "Digital Digital".
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - концерт, посвященный годовщине восстановления независимости Эстонии: Полина Черкасова - "Maailma hoidjate lood" / "Сказки хранителей мира". Бесплатно.
Воскресенье, 21 августа
* В Кукрузе на Полярной мызе в 17.00 - концерт "Helisev Salzburg" / "Звуки Зальцбурга": Катрин Лехисметс и Пеэтер Кальюмяэ. Билеты предварительно - 15-20 евро, семейный билет - 40 евро, в день представления - 17-22 евро, семейный билет - 44 евро.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - концерт, посвященный годовщине восстановления независимости.
* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт: Ярек Казар aka Chalice. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Четверг, 25 августа
* На летней сцене мызы Сака в 19.00 - концерт: Иво Линна и Антти Каммисте. Билет - 18-20 евро, дошкольникам бесплатно.
СПОРТ
Четверг, 18 августа
* В Вийвиконна в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 20 августа
* В Вокаском Доме спорта в 11.00 - турнир по баскетболу имени Иба Лампа, 3v3.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "FCI Tallinn".
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Legion" (Таллинн).
Воскресенье, 21 августа
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Kalev" (Силламяэ).
Вторник, 23 августа
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.
Среда, 24 августа
* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - Ида-Вирумааская недельная игра по диск-гольфу.
Четверг, 25 августа
* В Тойла с 16.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 18 августа
* В Тойла в Оруском парке с 11.00 до 13.00 в рамках Дня природы Эстонии - экскурсия, рассказывающая о работах по восстановлению и уходу за Оруским парком. Участники похода пройдут по дорожкам прекрасного парка Тойла-Ору, узнают о планах создания дендросада и лесного питомника в Оруском парке, насладятся видами на море и аллеи.
* У Нарвского спортцентра в 18.15 - пешая прогулка "Aiad ja pargid" / "Сады и парки".
Пятница, 19 августа
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - игровая дископрограмма "Игротека" для детей и их родителей. Билет - 3 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Суббота, 20 августа
* В разных локациях на побережье Чудского озера с 11.00 до 21.00 - фестиваль "Peipsi toidu tänav" / "Улица причудской еды" - 175 км pop-up-ресторанов. Информация - на странице в "Фейсбуке".
* В Тойла с 12.00 - фестиваль улицы Пикк.
Воскресенье, 21 августа
* В разных локациях на побережье Чудского озера с 11.00 до 17.00 - фестиваль "Peipsi toidu tänav" / "Улица причудской еды" - 175 км pop-up-ресторанов. Информация - на странице в "Фейсбуке".
Вторник, 23 августа
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - игровая программа "Веселые старты" для детей и их родителей. Билет - 3 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
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