16 августа днем в центр тревоги поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции на улице Раквере в Йыхви горит автомобиль.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Горели транспортные средства
16 августа 2022 г.
Горели транспортные средства
Водитель сам потушил пожар с помощью порошкового огнетушителя.
Спасатели устранили риск дальнейшего возгорания.
Всего 16 августа произошло три возгорания моторных транспортных средств, из которых в двух случаях автомобили сгорели.
Запах газа вызвал панику
16 августа вечером в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве распространяется запах газа.
Спасатели проверили газовые приборы во всех квартирах в подъезде, но утечки не обнаружили.
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