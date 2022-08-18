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СПАСАТЕЛИ ⟩ Горели транспортные средства

16 августа 2022 г.
Северное побережье
Горели транспортные средства
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

16 августа днем в центр тревоги поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции на улице Раквере в Йыхви горит автомобиль.

Водитель сам потушил пожар с помощью порошкового огнетушителя.

Спасатели устранили риск дальнейшего возгорания.

Всего 16 августа произошло три возгорания моторных транспортных средств, из которых в двух случаях автомобили сгорели. 

Запах газа вызвал панику

16 августа вечером в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве распространяется запах газа.

Спасатели проверили газовые приборы во всех квартирах в подъезде, но утечки не обнаружили.

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