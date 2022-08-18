СПАСАТЕЛИ ⟩ Горели транспортные средства

Водитель сам потушил пожар с помощью порошкового огнетушителя.

Спасатели устранили риск дальнейшего возгорания.

Всего 16 августа произошло три возгорания моторных транспортных средств, из которых в двух случаях автомобили сгорели.

Запах газа вызвал панику

16 августа вечером в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве распространяется запах газа.