Сб, 20.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Двухмачтовый парусник из Польши станет самым большим судном-гостем Таллиннских дней моря

Морские прогулки будут доступны для всех
Северное побережье
Двухмачтовый парусник из Польши станет самым большим судном-гостем Таллиннских дней моря
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Парусник "Baltic Beauty"
Парусник "Baltic Beauty" Фото: Tallinna merepäevad

На Таллиннских днях моря, которые пройдут в конце августа, в море можно будет выйти на самых разных плавсредствах, начиная от SUP-доски и исторического двухмачтового парусника до судна на воздушной подушке. Организаторы ставят целью сделать морские прогулки доступными абсолютно для всех желающих, независимо от уровня достатка.

"Для участия в Днях моря в этом году в Таллинн прибудет много самых разных судов, и, как обычно, большинство из них не просто будут радовать глаз у причала, а будут совершать для желающих небольшие морские прогулки. В этом году в Таллиннской бухте впервые можно будет прокатиться на судне на воздушной подушке, а в Лётную гавань прибудет эстонский минный тральщик "Sakala", - рассказал координатор деятельности на море на Таллиннских днях моря Лаури Вяйнсалу.

Самое большое судно-гость нынешнего фестиваля - парусник "Baltic Beauty", который ходит под польским флагом и станет на якорь в яхтенном порту Ноблесснер. Кроме него, в Лётную гавань прибудут такие известные исторические эстонские парусники как "Moonland", "Hiiu Ingel" и "Lisette", а с той стороны Финского залива в гости ожидается не менее именитый финский парусник "Alexandra".

Двухмачтовый парусник "Baltic Beauty" и другие прибывшие на фестиваль суда совершат несколько прогулок по заливу, для участия в которых каждый желающий сможет приобрести билет.

- На Днях моря основные программные выступления и концерты будут для публики бесплатными, но для морской прогулки надо будет купить билет. К сожалению, перемещение больших судов требует больших расходов, особенно сейчас, когда мы наблюдаем стремительный рост цен практически во всех сферах жизни, - говорит руководитель команды организаторов Таллиннских дней моря Кристьян Саар. - Мы вместе с командой организаторов и владельцами судов сделали всё возможное, чтобы цены на прогулки по заливу были как можно ниже. Ведь сама идея Дней моря состоит в том, чтобы морская культура стала ближе к людям, а не превращалась в дорогостоящее развлечение для избранных, - добавил Саар.

В этом году во время Дней моря цены на прогулки по заливу будут начинаться от 10 евро, но прокатиться можно и на морском такси, которое будет перевозить гостей фестиваля за 5 евро, курсируя между круизным терминалом порта Ванасадам и Лётной гаванью.

В программу Дней моря в этом году будут включены и мероприятия, связанные с традицией Ночи древних огней. Это значит, например, что вечером в субботу, 27 августа, состоятся прогулки по заливу, во время которых с моря можно будет полюбоваться прекрасным видом, когда на берегу и в портах зажгутся многочисленные костры.

В последний из Дней моря, то есть в воскресенье, 28 августа, в 16.00 начнется морской парад, который приведет всех в круизную зону порта Ванасадам, где состоится концерт закрытия фестиваля.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх