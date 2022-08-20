Двухмачтовый парусник из Польши станет самым большим судном-гостем Таллиннских дней моря

"Для участия в Днях моря в этом году в Таллинн прибудет много самых разных судов, и, как обычно, большинство из них не просто будут радовать глаз у причала, а будут совершать для желающих небольшие морские прогулки. В этом году в Таллиннской бухте впервые можно будет прокатиться на судне на воздушной подушке, а в Лётную гавань прибудет эстонский минный тральщик "Sakala", - рассказал координатор деятельности на море на Таллиннских днях моря Лаури Вяйнсалу.

Самое большое судно-гость нынешнего фестиваля - парусник "Baltic Beauty", который ходит под польским флагом и станет на якорь в яхтенном порту Ноблесснер. Кроме него, в Лётную гавань прибудут такие известные исторические эстонские парусники как "Moonland", "Hiiu Ingel" и "Lisette", а с той стороны Финского залива в гости ожидается не менее именитый финский парусник "Alexandra".

Двухмачтовый парусник "Baltic Beauty" и другие прибывшие на фестиваль суда совершат несколько прогулок по заливу, для участия в которых каждый желающий сможет приобрести билет.