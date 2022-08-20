На Таллиннских днях моря, которые пройдут в конце августа, в море можно будет выйти на самых разных плавсредствах, начиная от SUP-доски и исторического двухмачтового парусника до судна на воздушной подушке. Организаторы ставят целью сделать морские прогулки доступными абсолютно для всех желающих, независимо от уровня достатка.
Двухмачтовый парусник из Польши станет самым большим судном-гостем Таллиннских дней моря
"Для участия в Днях моря в этом году в Таллинн прибудет много самых разных судов, и, как обычно, большинство из них не просто будут радовать глаз у причала, а будут совершать для желающих небольшие морские прогулки. В этом году в Таллиннской бухте впервые можно будет прокатиться на судне на воздушной подушке, а в Лётную гавань прибудет эстонский минный тральщик "Sakala", - рассказал координатор деятельности на море на Таллиннских днях моря Лаури Вяйнсалу.
Самое большое судно-гость нынешнего фестиваля - парусник "Baltic Beauty", который ходит под польским флагом и станет на якорь в яхтенном порту Ноблесснер. Кроме него, в Лётную гавань прибудут такие известные исторические эстонские парусники как "Moonland", "Hiiu Ingel" и "Lisette", а с той стороны Финского залива в гости ожидается не менее именитый финский парусник "Alexandra".
Двухмачтовый парусник "Baltic Beauty" и другие прибывшие на фестиваль суда совершат несколько прогулок по заливу, для участия в которых каждый желающий сможет приобрести билет.
- На Днях моря основные программные выступления и концерты будут для публики бесплатными, но для морской прогулки надо будет купить билет. К сожалению, перемещение больших судов требует больших расходов, особенно сейчас, когда мы наблюдаем стремительный рост цен практически во всех сферах жизни, - говорит руководитель команды организаторов Таллиннских дней моря Кристьян Саар. - Мы вместе с командой организаторов и владельцами судов сделали всё возможное, чтобы цены на прогулки по заливу были как можно ниже. Ведь сама идея Дней моря состоит в том, чтобы морская культура стала ближе к людям, а не превращалась в дорогостоящее развлечение для избранных, - добавил Саар.
В этом году во время Дней моря цены на прогулки по заливу будут начинаться от 10 евро, но прокатиться можно и на морском такси, которое будет перевозить гостей фестиваля за 5 евро, курсируя между круизным терминалом порта Ванасадам и Лётной гаванью.
В программу Дней моря в этом году будут включены и мероприятия, связанные с традицией Ночи древних огней. Это значит, например, что вечером в субботу, 27 августа, состоятся прогулки по заливу, во время которых с моря можно будет полюбоваться прекрасным видом, когда на берегу и в портах зажгутся многочисленные костры.
В последний из Дней моря, то есть в воскресенье, 28 августа, в 16.00 начнется морской парад, который приведет всех в круизную зону порта Ванасадам, где состоится концерт закрытия фестиваля.