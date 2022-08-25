МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.08-01.09 ⟩ Молодежный фестиваль рэпа в Ийзаку, ночь древних огней, день леса в Йыхви, Силламяэский ультразабег

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Flora U21" (Таллинн).

Воскресенье, 28 августа

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойла по петанку; дуэты.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа).

Вторник, 30 августа

* В Тойла на памп-треке в 14.00 - "Trikid ja ohutus pumptrack'il" / "Трюки и безопасность на памп-треке": Эрик Орасту.

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Trans" (Нарва) - "Vaprus" (Пярну).

Среда, 31 августа

* В Куремяэ на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

Четверг, 1 сентября

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, впервая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".

РАЗНОЕ

Суббота, 27 августа

"Curly Strings". Фото: Arvo Meeks

* На музыкальной площадке у Йыхвиского концертного дома с 12.00 до 17.00 - для всей семьи: день леса. На месте будут лесники и представители лесоустроительных организаций, которые расскажут о своей работе и деятельности. Выставка мощной лесной техники. Разнообразная деятельность для детей. Дискуссионная палатка для лесовладельцев и всех заинтересованных сторон. Чудесная музыка от ансамблей "Duo Ruut" и "Curly Strings". В Йыхвиском парке - чемпионат Эстонии по лесорубному спорту.

Воскресенье, 28 августа

* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Выступает танцевальный коллектив "Idamaine Pärl" / "Жемчужина Востока". Билет - 3 евро. Регистрация обязательна! Тел. 3327 730.

* В Кохтла-Нымме на территории шахтного музея в 14.00 - народный праздник в День шахтера "Viru fest".

Вторник, 30 августа

* В клубе "Ахтме" в 17.00 - тематическая игровая программа "Школьный звонок" для учеников начальной школы (1-4-е классы). Вход свободный. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Четверг, 1 сентября

* В клубе "Ору" в 16.00 - тематическая игровая программа "Школьный звонок" для всех учеников. Вход свободный. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Фото: Eesti Kultuurkapital