Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 25 августа по 1 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.08-01.09 ⟩ Молодежный фестиваль рэпа в Ийзаку, ночь древних огней, день леса в Йыхви, Силламяэский ультразабег
КУЛЬТУРА
Четверг, 25 августа
* На летней сцене мызы Сака в 19.00 - концерт: Иво Линна и Антти Каммисте. Билет - 18-20 евро, дошкольникам бесплатно.
Пятница, 26 августа
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - "Üksildased" / "Одиночки", спектакль драматического кружка народного дома. Билет - 2 евро.
Суббота, 27 августа
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 11.00 - лекция и творческая встреча с авторами выставки "Naabrid" / "Соседи" Аарне Ханни и Александром Дикушенко.
* В Ийзаку на певческом поле с 15.00 по 21.00 - "NORF", свой молодежный фестиваль рэпа. Хедлайнеры - "Clicherik & Mäx" и Heleza. На сцену выйдут 8 молодежных рэп-групп со всей Эстонии. Диски крутит DJ Сигмар Мууга. В течение дня рулит актер Кристьян Люйс. Билет в предварительной продаже - 8 евро, на месте - 10 евро. Больше информации: www.norf.ee.
* В Тойласком порту в 17.00 - "Meri, muusika ja muinastuled" / "Море, музыка и древние огни".
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 в рамках серии концертов "Suveõhtu rütmid" / "Ритмы летнего вечера" - вечер рок-музыки. Выступает группа "JESA". Вход свободный.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 20.00 - вечер при свечах: концерт "Velveti õhtu" / "Бархатный вечер". Кирилл Адылин (аккордеон), Владимир Вирок (виолончель), Мария Кондратьева (сопрано). Бесплатно.
* В Каукси у пляжного здания в 20.30 - ночь древних огней, концерт: "Rubundi". С собой стоит захватить плед для пикника или походный стул. Открыты кафе. Бесплатно.
* На Северном дворе Нарвского замка с 16.00 - ночь древних огней: мастерские, концерты.
* На пляже в Лиймала в 20.30 - ночь древних огней, концерт: Bonzo.
Вторник, 30 августа
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - празднование 115-летия Ийзакуской библиотеки.
Четверг, 1 сентября
* В Нарве в оперной палатке на Кренгольме в 19.00 - оперный гала-концерт. Билет - 20-45 eевро. Информация: www.narvaopera.ee.
СПОРТ
Четверг, 25 августа
* В Йыхвиском спортхолле, Йыхвиской русской основной школе и кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" в 11.00 - молодежный тунир по баскетболу "Jõhvi/Järve karikas" / "Кубок Йыхви/Ярве"; 1-й день.
* В Тойла у Медвежьих ворот с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 26 августа
* В Йыхвиском спортхолле, Йыхвиской русской основной школе и кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" в 10.00 - молодежный тунир по баскетболу "Jõhvi/Järve karikas" / "Кубок Йыхви/Ярве"; 2-й день.
Суббота, 27 августа
* В Йыхвиском спортхолле в 9.00, Йыхвиской русской основной школе и кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" в 10.00 - молодежный тунир по баскетболу "Jõhvi/Järve karikas" / "Кубок Йыхви/Ярве"; 3-й день.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - шашечный турнир "Kaevuri kombain" / "Шахтерский комбайн".
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - этап Кубка Майду; соло.
* В Пуртсеском сосняке в 11.00 - турнир по волейболу "Purtse karikas" / "Кубок Пуртсе"; смешанные команды.
* В Иллука на песчаной площадке в 11.00 - турнир по женскому волейболу уходящего лета Алутагузе.
* В Силламяэ на тропе здоровья в 12.00 - старт Силламяэского ультразабега.
* В Алутагузеском спортцентре в 13.00 - завершение сезона: эстафета.
* В Тойласком порту в 13.00 - чемпионат Эстонии по поднятию бревен.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Flora U21" (Таллинн).
Воскресенье, 28 августа
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойла по петанку; дуэты.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа).
Вторник, 30 августа
* В Тойла на памп-треке в 14.00 - "Trikid ja ohutus pumptrack'il" / "Трюки и безопасность на памп-треке": Эрик Орасту.
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Trans" (Нарва) - "Vaprus" (Пярну).
Среда, 31 августа
* В Куремяэ на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
Четверг, 1 сентября
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, впервая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".
РАЗНОЕ
Суббота, 27 августа
* На музыкальной площадке у Йыхвиского концертного дома с 12.00 до 17.00 - для всей семьи: день леса. На месте будут лесники и представители лесоустроительных организаций, которые расскажут о своей работе и деятельности. Выставка мощной лесной техники. Разнообразная деятельность для детей. Дискуссионная палатка для лесовладельцев и всех заинтересованных сторон. Чудесная музыка от ансамблей "Duo Ruut" и "Curly Strings". В Йыхвиском парке - чемпионат Эстонии по лесорубному спорту.
Воскресенье, 28 августа
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Выступает танцевальный коллектив "Idamaine Pärl" / "Жемчужина Востока". Билет - 3 евро. Регистрация обязательна! Тел. 3327 730.
* В Кохтла-Нымме на территории шахтного музея в 14.00 - народный праздник в День шахтера "Viru fest".
Вторник, 30 августа
* В клубе "Ахтме" в 17.00 - тематическая игровая программа "Школьный звонок" для учеников начальной школы (1-4-е классы). Вход свободный. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Четверг, 1 сентября
* В клубе "Ору" в 16.00 - тематическая игровая программа "Школьный звонок" для всех учеников. Вход свободный. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
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