СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из строительной бытовки украли технику

Полиции сообщили, что в период между 22 и 23 августа злоумышленники через вскрытое окно проникли в строительную бытовку на улице В. Чкалова в Силламяэ и украли оттуда компьютерный монитор, два измерителя влажности, тепловизионную камеру и лазерный дальномер.