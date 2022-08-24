Полиции сообщили, что в период между 22 и 23 августа злоумышленники через вскрытое окно проникли в строительную бытовку на улице В. Чкалова в Силламяэ и украли оттуда компьютерный монитор, два измерителя влажности, тепловизионную камеру и лазерный дальномер.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из строительной бытовки украли технику
22-23 августа 2022 г.
Из строительной бытовки украли технику
Первоначальный ущерб составляет 3350 евро. Подробные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках возбужденного уголовного дела.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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