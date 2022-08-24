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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из строительной бытовки украли технику

22-23 августа 2022 г.
Северное побережье
Из строительной бытовки украли технику
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Полиции сообщили, что в период между 22 и 23 августа злоумышленники через вскрытое окно проникли в строительную бытовку на улице В. Чкалова в Силламяэ и украли оттуда компьютерный монитор, два измерителя влажности, тепловизионную камеру и лазерный дальномер.

Первоначальный ущерб составляет 3350 евро. Подробные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках возбужденного уголовного дела.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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