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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве автомобиль наехал на пешехода

24-25 августа 2022 г.
Северное побережье
В Нарве автомобиль наехал на пешехода
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Вечером 25 августа около дома по пр. Кангеласте, 6 в Нарве 55-летний мужчина, управлявший автомобилем "Toyota Avensis", задним ходом наехал на 77-летнюю женщину.

Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

В Йыхви украли газовые баллоны

Полиции сообщили, что 25 августа на улице Парги в Йыхви был сломан забор и украдены два газовых баллона. Первоначальный ущерб составляет 250 евро.

Мошенница увела крупную сумму со счета

25 августа женщина, представившаяся служащей банка, позвонила женщине, проживающей в Кивиыли, и сообщила о подозрительных операциях на ее банковском счете. Звонившая попросила женщину ввести PIN-коды Smart-ID, что та и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета на чужой счет были переведены 5300 евро.

Из грузовика украли топливо

24 августа злоумышленники вскрыли крышку бензобака грузовика, припаркованного на Нарвском шоссе в Йыхви, и слили топливо. Подробные обстоятельства происшествия, в том числе сумма ущерба, будут выяснены в ходе начатого полицией уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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