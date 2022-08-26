СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве автомобиль наехал на пешехода

Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

В Йыхви украли газовые баллоны

Полиции сообщили, что 25 августа на улице Парги в Йыхви был сломан забор и украдены два газовых баллона. Первоначальный ущерб составляет 250 евро.

Мошенница увела крупную сумму со счета

25 августа женщина, представившаяся служащей банка, позвонила женщине, проживающей в Кивиыли, и сообщила о подозрительных операциях на ее банковском счете. Звонившая попросила женщину ввести PIN-коды Smart-ID, что та и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета на чужой счет были переведены 5300 евро.

Из грузовика украли топливо

24 августа злоумышленники вскрыли крышку бензобака грузовика, припаркованного на Нарвском шоссе в Йыхви, и слили топливо. Подробные обстоятельства происшествия, в том числе сумма ущерба, будут выяснены в ходе начатого полицией уголовного производства.

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