Вечером 25 августа около дома по пр. Кангеласте, 6 в Нарве 55-летний мужчина, управлявший автомобилем "Toyota Avensis", задним ходом наехал на 77-летнюю женщину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве автомобиль наехал на пешехода
Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
В Йыхви украли газовые баллоны
Полиции сообщили, что 25 августа на улице Парги в Йыхви был сломан забор и украдены два газовых баллона. Первоначальный ущерб составляет 250 евро.
Мошенница увела крупную сумму со счета
25 августа женщина, представившаяся служащей банка, позвонила женщине, проживающей в Кивиыли, и сообщила о подозрительных операциях на ее банковском счете. Звонившая попросила женщину ввести PIN-коды Smart-ID, что та и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета на чужой счет были переведены 5300 евро.
Из грузовика украли топливо
24 августа злоумышленники вскрыли крышку бензобака грузовика, припаркованного на Нарвском шоссе в Йыхви, и слили топливо. Подробные обстоятельства происшествия, в том числе сумма ущерба, будут выяснены в ходе начатого полицией уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.