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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пеэп Петерсон

Северное побережье
Пеэп Петерсон
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Пеэп Петерсон.
Пеэп Петерсон. Фото: Eero Vabamägi

Новый министр здоровья и труда Пеэп Петерсон в понедельник встречался с профсоюзными лидерами Нарвских электростанций. И хотя на повестке дня были, скорее, вопросы энергетики и ее будущего, воздух был наэлектризован совсем из-за другого.

В рядах профсоюза энергетиков возмущение слышалось, еще когда на территории электростанции был поднят большой украинский флаг. Еще громче заговорили, когда под предлогом благоустройства увезли пушку, стоявшую на электростанции в качестве советского монумента. Перенос нарвского танка поддал жару. Спрашивали даже, могут ли энергетики угрожать забастовкой.

Но ничего подобного не произошло. Бывший лидер эстонских профсоюзов Петерсон сказал, что о танке, правда, мельком поговорили, но эта чувствительная тема особо не затрагивалась.

- То, что было сделано, возможно, некрасиво и нехорошо, но все уже в прошлом, и мы должны двигаться дальше, - сказал он.

Кажется, танк в Нарве не стал таким большим источником конфликта, как ожидали и опасались. Наверное, отчасти из-за того, что у России, которая воюет в Украине, нет сил одновременно разжигать здесь страсти, да и местных провокаторов вовремя прижала полиция.

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