ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пеэп Петерсон

В рядах профсоюза энергетиков возмущение слышалось, еще когда на территории электростанции был поднят большой украинский флаг. Еще громче заговорили, когда под предлогом благоустройства увезли пушку, стоявшую на электростанции в качестве советского монумента. Перенос нарвского танка поддал жару. Спрашивали даже, могут ли энергетики угрожать забастовкой.

Но ничего подобного не произошло. Бывший лидер эстонских профсоюзов Петерсон сказал, что о танке, правда, мельком поговорили, но эта чувствительная тема особо не затрагивалась.

- То, что было сделано, возможно, некрасиво и нехорошо, но все уже в прошлом, и мы должны двигаться дальше, - сказал он.