"Помидоров должно быть много, чтобы их хватило вдоволь наесться и приготовить литры моего любимого сока на зиму", - говорит Этти Кагаров, которая каждую весну заполняет томатной рассадой всю просторную теплицу.
Для подписчиков
"СИНЬОРША ПОМИДОРША" ⟩ Этти Кагаров: Самый лучший сок получается из своих помидоров
Этти Кагаров: Самый лучший сок получается из своих помидоров
С руководителем шахты-музея в Кохтла-Нымме Этти Кагаров мы заговорили о ее томатоводстве лет шесть назад. Мимоходом оброненная фраза "у меня в земле 75 растений" заставила поинтересоваться, выращивает ли она помидоры на продажу.
Ключевые слова