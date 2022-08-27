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"СИНЬОРША ПОМИДОРША" ⟩ Этти Кагаров: Самый лучший сок получается из своих помидоров

Кюлли Крийс
, журналист
Этти Кагаров: Самый лучший сок получается из своих помидоров
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"Помидоры - это мой пунктик", - смеется Этти Кагаров.
"Помидоры - это мой пунктик", - смеется Этти Кагаров. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Помидоров должно быть много, чтобы их хватило вдоволь наесться и приготовить литры моего любимого сока на зиму", - говорит Этти Кагаров, которая каждую весну заполняет томатной рассадой всю просторную теплицу.

С руководителем шахты-музея в Кохтла-Нымме Этти Кагаров мы заговорили о ее томатоводстве лет шесть назад. Мимоходом оброненная фраза "у меня в земле 75 растений" заставила поинтересоваться, выращивает ли она помидоры на продажу.

- Нет, я ем и делаю сок, - сказал она.

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