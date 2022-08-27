"СИНЬОРША ПОМИДОРША" ⟩ Этти Кагаров: Самый лучший сок получается из своих помидоров

С руководителем шахты-музея в Кохтла-Нымме Этти Кагаров мы заговорили о ее томатоводстве лет шесть назад. Мимоходом оброненная фраза "у меня в земле 75 растений" заставила поинтересоваться, выращивает ли она помидоры на продажу.