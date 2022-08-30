СПАСАТЕЛИ ⟩ Человек потерялся на пляже

На месте мужчину искали команды Нарва-Йыэсуу, Нарвы, Силламяэ и Йыхви, а также полиция и пограничники.

Разыскиваемый был найден на берегу. Оказалось, друг не заметил, что его спутник пошел погулять.

От гриля загорелся деревянный сарай

Днем 28 августа спасателей вызвали на улицу Яанику в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где полный дров сарай загорелся, вероятно, от гриля.

Хозяину удалось самостоятельно потушить более крупное возгорание. Последующим тушением занялись спасатели.