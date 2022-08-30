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СПАСАТЕЛИ ⟩ Человек потерялся на пляже

27-28 августа 2022 г.
Северное побережье
Человек потерялся на пляже
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 27 августа на пляж Нарва-Йыэсуу были вызваны спасатели для поиска пропавшего человека.

На месте мужчину искали команды Нарва-Йыэсуу, Нарвы, Силламяэ и Йыхви, а также полиция и пограничники.

Разыскиваемый был найден на берегу. Оказалось, друг не заметил, что его спутник пошел погулять. 

От гриля загорелся деревянный сарай

Днем 28 августа спасателей вызвали на улицу Яанику в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где полный дров сарай загорелся, вероятно, от гриля.

Хозяину удалось самостоятельно потушить более крупное возгорание. Последующим тушением занялись спасатели.

Пожар был потушен за полчаса.

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