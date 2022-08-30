Вечером 27 августа на пляж Нарва-Йыэсуу были вызваны спасатели для поиска пропавшего человека.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Человек потерялся на пляже
27-28 августа 2022 г.
Человек потерялся на пляже
На месте мужчину искали команды Нарва-Йыэсуу, Нарвы, Силламяэ и Йыхви, а также полиция и пограничники.
Разыскиваемый был найден на берегу. Оказалось, друг не заметил, что его спутник пошел погулять.
От гриля загорелся деревянный сарай
Днем 28 августа спасателей вызвали на улицу Яанику в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где полный дров сарай загорелся, вероятно, от гриля.
Хозяину удалось самостоятельно потушить более крупное возгорание. Последующим тушением занялись спасатели.
Пожар был потушен за полчаса.
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