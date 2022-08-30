29 августа полиция получила сообщение, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве знакомый ударил 36-летнего мужчину. По факту случившегося начато уголовное производство.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчины подрались и в Ахтме, и в Йыхви, и в Кивиыли
28 августа поступило сообщение, что в увеселительном заведении по улице Кааре в Йыхви между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого пострадал один из мужчин. Подробности случившегося уточняются.
27 августа в полицию сообщили, что на улице Выйду в Кивиыли между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого пострадал 45-летний мужчина.
Украли строительные леса
28 августа в полицию поступило сообщение, что на улице Эндла в Кохтла-Ярве похитили строительные леса. Ущерб уточняется.
Вор обчистил дачу
27 августа в полицию сообщили, что в Нарве проникли на дачу по улице Лыокезе и украли велосипед, сумочку с ключами и наличностью, а также кошелек. Ущерб составил 800 евро.
У строителей украли кабель
26 августа полиция получила сообщение, что по улице В. Чкалова в Силламяэ из строительной теплушки украли электрокабель. Ущерб уточняется.
В Тойла угнали "Ford"
26 августа в полицию сообщили что в Тойлаской волости угнали легковой автомобиль "Ford Galaxy". Ущерб составил около 800 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.