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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчины подрались и в Ахтме, и в Йыхви, и в Кивиыли

26-28 августа 2022 г.
Северное побережье
Мужчины подрались и в Ахтме, и в Йыхви, и в Кивиыли
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

29 августа полиция получила сообщение, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве знакомый ударил 36-летнего мужчину. По факту случившегося начато уголовное производство.

28 августа поступило сообщение, что в увеселительном заведении по улице Кааре в Йыхви между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого пострадал один из мужчин. Подробности случившегося уточняются.

27 августа в полицию сообщили, что на улице Выйду в Кивиыли между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого пострадал 45-летний мужчина.

Украли строительные леса

28 августа в полицию поступило сообщение, что на улице Эндла в Кохтла-Ярве похитили строительные леса. Ущерб уточняется.

Вор обчистил дачу

27 августа в полицию сообщили, что в Нарве проникли на дачу по улице Лыокезе и украли велосипед, сумочку с ключами и наличностью, а также кошелек. Ущерб составил 800 евро.

У строителей украли кабель

26 августа полиция получила сообщение, что по улице В. Чкалова в Силламяэ из строительной теплушки украли электрокабель. Ущерб уточняется.

В Тойла угнали "Ford"

26 августа в полицию сообщили что в Тойлаской волости угнали легковой автомобиль "Ford Galaxy". Ущерб составил около 800 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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