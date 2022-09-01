МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.09-08.09 ⟩ VI Дни оперы в Нарве, "AhtmeFest" в Ахтме, крестьянская ярмарка в Люганузе

КУЛЬТУРА

Четверг, 1 сентября

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 19.00 - VI Дни оперы в Нарве: оперный гала-концерт. Билет - 20-45 eвро. Информация: www.narvaopera.ee.

Пятница, 2 сентября

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 19.00 - VI Дни оперы в Нарве: вечер балета. Билет - 20-45 eвро. Информация: www.narvaopera.ee.

Суббота, 3 сентября

* В Ахтме на центральной площади с 12.30 - "AhtmeFest": Кохтла-Ярвеский городской оркестр, Алика Милова, Стефан и другие. Уличные кафе и детские зоны, мастер-классы. Вход свободный.

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 19.00 - VI Дни оперы в Нарве: "Евгений Онегин". Билет - 20-45 eвро. Информация: www.narvaopera.ee.

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 22.00 - VI Дни оперы в Нарве: Тынис Мяги, авторский концерт "Романс". На концерте "Романс" прозвучат песни, написанные Тынисом Мяги на русском языке. Билет 8-15 евро.

Воскресенье, 4 сентября

* В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе в 15.00 - "Nargenfestival 2022": Дни Пярта в Нарве, "Kanon pokajanen".

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 15.00 - VI Дни оперы в Нарве: опера-оратория Игоря Стравинского "Царь Эдип". Премьера! Билет - 8-15 евро. Информация: www.narvaopera.ee.