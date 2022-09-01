Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 8 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.09-08.09 ⟩ VI Дни оперы в Нарве, "AhtmeFest" в Ахтме, крестьянская ярмарка в Люганузе
КУЛЬТУРА
Четверг, 1 сентября
* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 19.00 - VI Дни оперы в Нарве: оперный гала-концерт. Билет - 20-45 eвро. Информация: www.narvaopera.ee.
Пятница, 2 сентября
* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 19.00 - VI Дни оперы в Нарве: вечер балета. Билет - 20-45 eвро. Информация: www.narvaopera.ee.
Суббота, 3 сентября
* В Ахтме на центральной площади с 12.30 - "AhtmeFest": Кохтла-Ярвеский городской оркестр, Алика Милова, Стефан и другие. Уличные кафе и детские зоны, мастер-классы. Вход свободный.
* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 19.00 - VI Дни оперы в Нарве: "Евгений Онегин". Билет - 20-45 eвро. Информация: www.narvaopera.ee.
* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 22.00 - VI Дни оперы в Нарве: Тынис Мяги, авторский концерт "Романс". На концерте "Романс" прозвучат песни, написанные Тынисом Мяги на русском языке. Билет 8-15 евро.
Воскресенье, 4 сентября
* В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе в 15.00 - "Nargenfestival 2022": Дни Пярта в Нарве, "Kanon pokajanen".
* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 15.00 - VI Дни оперы в Нарве: опера-оратория Игоря Стравинского "Царь Эдип". Премьера! Билет - 8-15 евро. Информация: www.narvaopera.ee.
* В Сака на пикниковой сцене на хуторе Пости в 18.00 Тыун и Стас представляют музыку "Jäääär" и культовой группы "Кино". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. В случае дождя кнцерт состоится в Сакаском народном доме. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
СПОРТ
Четверг, 1 сентября
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, впервая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".
Пятница, 2 сентября
* На Вокаском стадионе (центр соревнования) в 17.30 - Тойлаский народный бег.
Суббота, 3 сентября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* В Старом городе Нарвы в 11.00 - "Lev Migdalski karikas" / Кубок Льва Мигдальского по спортивному ориенированию.
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Tartu Tammeka".
Воскресенье, 4 сентября
* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; дуэты.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - Нарвская велогонка.
Вторник, 6 сентября
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока, петанк; дуэты.
Четверг, 8 сентября
* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 1 сентября
* В клубе "Ору" в 16.00 - тематическая игровая программа "Школьный звонок" для всех учеников. Вход свободный. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Суббота, 3 сентября
* В Люганузе на деревенской площади с 10.00 - Люганузеская крестьянская ярмарка.
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