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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.09-08.09 ⟩ VI Дни оперы в Нарве, "AhtmeFest" в Ахтме, крестьянская ярмарка в Люганузе

Диана Берг
VI Дни оперы в Нарве, "AhtmeFest" в Ахтме, крестьянская ярмарка в Люганузе
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В субботу в рамках VI Дней оперы в Нарве выступит Тынис Мяги с авторским концертом "Романс".
В субботу в рамках VI Дней оперы в Нарве выступит Тынис Мяги с авторским концертом "Романс". Фото: Sander Ilvest / Postimees

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 8 сентября.

КУЛЬТУРА

Четверг, 1 сентября

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 19.00 - VI Дни оперы в Нарве: оперный гала-концерт. Билет - 20-45 eвро. Информация: www.narvaopera.ee.

Пятница, 2 сентября

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 19.00 - VI Дни оперы в Нарве: вечер балета. Билет - 20-45 eвро. Информация: www.narvaopera.ee.

Суббота, 3 сентября

* В Ахтме на центральной площади с 12.30 - "AhtmeFest": Кохтла-Ярвеский городской оркестр, Алика Милова, Стефан и другие. Уличные кафе и детские зоны, мастер-классы. Вход свободный.

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 19.00 - VI Дни оперы в Нарве: "Евгений Онегин". Билет - 20-45 eвро. Информация: www.narvaopera.ee.

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 22.00 - VI Дни оперы в Нарве: Тынис Мяги, авторский концерт "Романс". На концерте "Романс" прозвучат песни, написанные Тынисом Мяги на русском языке. Билет 8-15 евро.

Воскресенье, 4 сентября

* В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе в 15.00 - "Nargenfestival 2022": Дни Пярта в Нарве, "Kanon pokajanen".

* В Нарве в оперном шатре на Кренгольме в 15.00 - VI Дни оперы в Нарве: опера-оратория Игоря Стравинского "Царь Эдип". Премьера! Билет - 8-15 евро. Информация: www.narvaopera.ee.

* В Сака на пикниковой сцене на хуторе Пости в 18.00 Тыун и Стас представляют музыку "Jäääär" и культовой группы "Кино". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. В случае дождя кнцерт состоится в Сакаском народном доме. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

СПОРТ

Четверг, 1 сентября

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, впервая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".

Пятница, 2 сентября

* На Вокаском стадионе (центр соревнования) в 17.30 - Тойлаский народный бег.

Суббота, 3 сентября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Старом городе Нарвы в 11.00 - "Lev Migdalski karikas" / Кубок Льва Мигдальского по спортивному ориенированию.

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Tartu Tammeka".

Воскресенье, 4 сентября

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; дуэты.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - Нарвская велогонка.

Вторник, 6 сентября

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока, петанк; дуэты.

Четверг, 8 сентября

* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 1 сентября

* В клубе "Ору" в 16.00 - тематическая игровая программа "Школьный звонок" для всех учеников. Вход свободный. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Суббота, 3 сентября

* В Люганузе на деревенской площади с 10.00 - Люганузеская крестьянская ярмарка

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Логотип Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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