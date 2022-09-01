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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу горела вырубка

29-30 августа 2022 г.
Северное побережье
В Нарва-Йыэсуу горела вырубка
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

29 августа после обеда спасатели были вызваны в деревню Перьятси в Нарва-Йыэсуу, где на вырубке был охвачен огнем участок площадью 150 квадратных метров.

Спасатели добирались до места возгорания на квадроцикле, было израсходовано 300 литров воды. К вечеру пожар был потушен. 

Горящий сарай грозил жилому дому

Около полудня 29 августа спасатели выехали на улицу Юлазе в Сомпаской части города Кохтла-Ярве, чтобы потушить возгорание сарая.

В результате пожара, начавшегося в одном из сараев, загорелся и соседний сарай, пострадали дом и теплица. Сараи располагались в 15 метрах от дома. В результате пожара полностью уничтожен один сарай.

После полудня спасатели потушили огонь. Причина возгорания выясняется. 

Владелец квартиры оштрафован за отсутствие датчика дыма

Днем 30 августа спасателей вызвали на Кесктянав в Силламяэ, где из окна первого этажа шел дым, а жильца не было дома. На месте выяснилось, что пригорела оставленная на плите еда.

Так как в квартире не было датчика дыма, спасатели оштрафовали жильца квартиры на 40 евро.

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