СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу горела вырубка

Спасатели добирались до места возгорания на квадроцикле, было израсходовано 300 литров воды. К вечеру пожар был потушен.

Горящий сарай грозил жилому дому

Около полудня 29 августа спасатели выехали на улицу Юлазе в Сомпаской части города Кохтла-Ярве, чтобы потушить возгорание сарая.

В результате пожара, начавшегося в одном из сараев, загорелся и соседний сарай, пострадали дом и теплица. Сараи располагались в 15 метрах от дома. В результате пожара полностью уничтожен один сарай.

После полудня спасатели потушили огонь. Причина возгорания выясняется.

Владелец квартиры оштрафован за отсутствие датчика дыма

Днем 30 августа спасателей вызвали на Кесктянав в Силламяэ, где из окна первого этажа шел дым, а жильца не было дома. На месте выяснилось, что пригорела оставленная на плите еда.