СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из частного дома украден кошелек

Драчун доставлен в полицию

29 августа поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 51-летний мужчина набросился на свою жену. Полиция задержала драчуна в качестве подозреваемого.

Оштрафован пересекший границу на лодке мужчина

29 августа было обнаружено незаконное пересечение границы на Нарвском водохранилище, когда эстонское маломерное судно с одним человеком на борту следовало из Эстонской Республики в Российскую Федерацию и обратно. Сотрудники Нарвского кордона задержали лодку, а мужчину, находившегося в ней, оштрафовали.