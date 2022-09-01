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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из частного дома украден кошелек

29-30 августа 2022 г.
Северное побережье
Из частного дома украден кошелек
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

30 августа в полицию поступило сообщение о том, что в дом в деревне в Нарва-Йыэсуу проник неизвестный и украл бумажник с документами. Ущерб уточняется.

Драчун доставлен в полицию

29 августа поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 51-летний мужчина набросился на свою жену. Полиция задержала драчуна в качестве подозреваемого.

Оштрафован пересекший границу на лодке мужчина

29 августа было обнаружено незаконное пересечение границы на Нарвском водохранилище, когда эстонское маломерное судно с одним человеком на борту следовало из Эстонской Республики в Российскую Федерацию и обратно. Сотрудники Нарвского кордона задержали лодку, а мужчину, находившегося в ней, оштрафовали.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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