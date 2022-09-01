30 августа в полицию поступило сообщение о том, что в дом в деревне в Нарва-Йыэсуу проник неизвестный и украл бумажник с документами. Ущерб уточняется.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из частного дома украден кошелек
29-30 августа 2022 г.
Из частного дома украден кошелек
Драчун доставлен в полицию
29 августа поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 51-летний мужчина набросился на свою жену. Полиция задержала драчуна в качестве подозреваемого.
Оштрафован пересекший границу на лодке мужчина
29 августа было обнаружено незаконное пересечение границы на Нарвском водохранилище, когда эстонское маломерное судно с одним человеком на борту следовало из Эстонской Республики в Российскую Федерацию и обратно. Сотрудники Нарвского кордона задержали лодку, а мужчину, находившегося в ней, оштрафовали.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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