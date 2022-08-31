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Катри Райк: фракция Narva Tulevik получила нового депутата из оппозиции

Северное побережье
Катри Райк: фракция Narva Tulevik получила нового депутата из оппозиции
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Narva linnapea Katri Raik.
Narva linnapea Katri Raik. Фото: Ilja Smirnov

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что ряды правящей фракции Narva Tulevik пополнил бывший оппозиционер. Как выяснилось из регистра документов, оппозиционную фракцию Kesk покинул Ян Саан, пишет rus.err.ee.

"Партия Eesti 200 - это два человека, из которых официально вышел из коалиции один. И то непонятно, куда. Сейчас такая ситуация, что коалиция есть. Люди могут выйти из фракции, но при этом поддерживают коалицию. Я всегда шутила, что Нарве нужна такая таблица Excel, чтобы каждый квартал посмотреть, кто с кем. Не горжусь этой ситуацией. Но стараемся двигаться дальше. Сегодня наша фракция Narva Tulevik получила из оппозиции одного нового члена", - рассказала Катри Райк в передаче "Летний горизонт".

В городском регистре документов появилось заявление депутата Нарвского горсобрания Яна Саана о выходе из оппозиционной фракции Kesk. Официальных документов о выступлении Саана в Narva Tulevik пока в регистре нет.

А есть ли конфликт у мэра с правящей фракцией и входящим в нее председателем Нарвского горсобрания Владимиром Жаворонковым?

"Конфликта у меня нет. Есть разные мнения по поводу того, стоит ли идти в суд против правительства и Департамента полиции в связи с тем, что наше имущество - танк "Т-34" был увезен в музей. Я считаю идти в суд нет смысла, поскольку депутаты Нарвского горсобрания несколько раз сами не могли принять решение. Что здесь делать? После драки кулаками не машут. Будем честными, танк обратно уже не вернуть", -

Райк еще раз подтвердила, что если горсобрание примет решение, что мэр должен подать иск в суд, то она уйдет в отставку.

В Нарвском горсобрании 31 депутат. В созданную на основе "Списка Катри Райк" правящую фракцию Narva Tulevik официально входят 13 человек. Плюс коалицию поддерживают теперь Ян Саан и Наталья Умарова из Eesti 200. Не присоединились к оппозиции внефракционные Денис Ларченко из Eesti 200, Яна Кондрашова, Анна Коваленко и Андрей Яковлев.

Оппозиция состоит из фракций "На благо Нарвы" (7) и Kesk (5).

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