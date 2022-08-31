Катри Райк: фракция Narva Tulevik получила нового депутата из оппозиции

"Партия Eesti 200 - это два человека, из которых официально вышел из коалиции один. И то непонятно, куда. Сейчас такая ситуация, что коалиция есть. Люди могут выйти из фракции, но при этом поддерживают коалицию. Я всегда шутила, что Нарве нужна такая таблица Excel, чтобы каждый квартал посмотреть, кто с кем. Не горжусь этой ситуацией. Но стараемся двигаться дальше. Сегодня наша фракция Narva Tulevik получила из оппозиции одного нового члена", - рассказала Катри Райк в передаче "Летний горизонт".

В городском регистре документов появилось заявление депутата Нарвского горсобрания Яна Саана о выходе из оппозиционной фракции Kesk. Официальных документов о выступлении Саана в Narva Tulevik пока в регистре нет.

А есть ли конфликт у мэра с правящей фракцией и входящим в нее председателем Нарвского горсобрания Владимиром Жаворонковым?

"Конфликта у меня нет. Есть разные мнения по поводу того, стоит ли идти в суд против правительства и Департамента полиции в связи с тем, что наше имущество - танк "Т-34" был увезен в музей. Я считаю идти в суд нет смысла, поскольку депутаты Нарвского горсобрания несколько раз сами не могли принять решение. Что здесь делать? После драки кулаками не машут. Будем честными, танк обратно уже не вернуть", -

Райк еще раз подтвердила, что если горсобрание примет решение, что мэр должен подать иск в суд, то она уйдет в отставку.

В Нарвском горсобрании 31 депутат. В созданную на основе "Списка Катри Райк" правящую фракцию Narva Tulevik официально входят 13 человек. Плюс коалицию поддерживают теперь Ян Саан и Наталья Умарова из Eesti 200. Не присоединились к оппозиции внефракционные Денис Ларченко из Eesti 200, Яна Кондрашова, Анна Коваленко и Андрей Яковлев.