Утром 31 августа около дома по улице Хайгла, 16 в Нарве 61-летний мужчина на внедорожнике "Toyota Land Cruiser" наехал на 34-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве женщина попала под машину
30-31 августа 2022 г.
В Нарве женщина попала под машину
Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
В Кохтла-Ярве мужчина напал на сожительницу
30 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Синивооре в Кохтла-Ярве 29-летний мужчина напал на сожительницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Пострадал в драке
30 августа в полицию поступило сообщение о том, что в увеселительном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве неизвестный нанес несколько ударов 25-летнему мужчине.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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