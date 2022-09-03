СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве женщина попала под машину

Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

В Кохтла-Ярве мужчина напал на сожительницу

30 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Синивооре в Кохтла-Ярве 29-летний мужчина напал на сожительницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Пострадал в драке

30 августа в полицию поступило сообщение о том, что в увеселительном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве неизвестный нанес несколько ударов 25-летнему мужчине.

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