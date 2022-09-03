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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве женщина попала под машину

30-31 августа 2022 г.
Северное побережье
В Нарве женщина попала под машину
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Утром 31 августа около дома по улице Хайгла, 16 в Нарве 61-летний мужчина на внедорожнике "Toyota Land Cruiser" наехал на 34-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

В Кохтла-Ярве мужчина напал на сожительницу

30 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Синивооре в Кохтла-Ярве 29-летний мужчина напал на сожительницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Пострадал в драке

30 августа в полицию поступило сообщение о том, что в увеселительном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве неизвестный нанес несколько ударов 25-летнему мужчине.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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