По словам депутата Нарвского городского собрания, члена партии «Ээсти 200» Дениса Ларченко, подобные высказывания, которые себе позволил недавно Михаил Стальнухин, бросают тень на всех нарвитян и поддерживают стереотипы о жителях приграничного города, пишет rus.postimees.ee.
Денис Ларченко: Стальнухин поддерживает стереотипы о жителях Нарвы
«Мне жаль, что такие личности, как Стальнухин и прочие приспешники, имели и до сих пор имеют значительное негативное влияние на развитие моего родного города. Вдвойне жаль, что тот нарратив и стереотипы о жителях города, с которыми мы сейчас боремся, поддерживается именно местными центристами», – заявил в комментарии для Rus.Postimees Денис Ларченко.
Депутат Нарвского городского собрания подчеркнул, что теперь центристы должны решительно отреагировать на подобное высказывание и исключить Михаила Стальнухина из партии. «Неадекватное высказывание Стальнухина о том, что наше правительство – фашисты, является очередным плевком Нарвы в сторону Таллинна. Я искренне надеюсь, что Центристская партия сделает работу над ошибками и подчистит свои ряды», – подытожил он.
Напомним, что на Youtube-канале Михаил Стальнухин, выражая свое мнение в связи с переносом советских памятников, назвал правительство «фашистами» и «нацистами».
«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. И с теми, кто боролся с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – говорит он. Подробнее читайте здесь.
Члены Центристской партии уже осудили высказывание Стальнухина и руководство партии обсуждает возможность его исключения.