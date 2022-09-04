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Путешественники без документов: черные аисты из Эстонии выбрали местом остановки Украину

Северное побережье
Путешественники без документов: черные аисты из Эстонии выбрали местом остановки Украину
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Чёрный аист
Чёрный аист Фото: Kotkaklubi pesakaamera

Черный аист Кайа, которую ученые снабдили радиопередатчиком, а также другие птицы выбрали в качестве места остановки по пути в Африку Украину. Опасаются, что из-за этих устройств птицы могут погибнуть, пишет rus.err.ee.

Прикрепленный к аисту передатчик может стоит птице жизни, поскольку на него могут среагировать системы электронной разведки и обнаружения, пишет Postimees.

Кайа провела лето в гнезде в Карула, после чего направилась в путь и 3 сентября достигла берегов Десны. Прикрепленный к птице датчик передает радиосигналы. Ученые надеются, что Кайа сможет покинуть зону боевых действий и продолжить свой путь в Африку.

Кайа – не единственный черный аист из Эстонии, который выбрал в качестве места остановки Украину.

За передвижением птиц с радиопередатчиками можно проследить здесь.

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