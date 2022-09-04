Черный аист Кайа, которую ученые снабдили радиопередатчиком, а также другие птицы выбрали в качестве места остановки по пути в Африку Украину. Опасаются, что из-за этих устройств птицы могут погибнуть, пишет rus.err.ee.
Путешественники без документов: черные аисты из Эстонии выбрали местом остановки Украину
Путешественники без документов: черные аисты из Эстонии выбрали местом остановки Украину
Прикрепленный к аисту передатчик может стоит птице жизни, поскольку на него могут среагировать системы электронной разведки и обнаружения, пишет Postimees.
Кайа провела лето в гнезде в Карула, после чего направилась в путь и 3 сентября достигла берегов Десны. Прикрепленный к птице датчик передает радиосигналы. Ученые надеются, что Кайа сможет покинуть зону боевых действий и продолжить свой путь в Африку.
Кайа – не единственный черный аист из Эстонии, который выбрал в качестве места остановки Украину.
За передвижением птиц с радиопередатчиками можно проследить здесь.