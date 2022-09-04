Вс, 4.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Э-резидентов Эстонии теперь больше, чем жителей Тарту

Северное побережье
Э-резидентов Эстонии теперь больше, чем жителей Тарту
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 maamärk ehib Tallinnas Balti jaama. Linnajuhid allkirjastasid koostööleppe.
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 maamärk ehib Tallinnas Balti jaama. Linnajuhid allkirjastasid koostööleppe. Фото: Mana Kaasik

По состоянию на конец августа э-резидентство Эстонии получили 94 892 человека, что больше, чем население второго по величине города Эстонии, Тарту, пишет rus.postimees.ee.

Сейчас э-эстонцев немного больше, чем жителей во всем городе Тарту, т. е. э-резиденты составляют второй по численности город Эстонии. Как своеобразная диаспора, этот рассеянный клуб Эстонии несет в себе такие же ценности, как и международный университетский город», – сказал Лаури Хаав, руководитель программы электронного резидентства. «Подобно тому, как те, кто родился в Тарту или учился здесь в университете, всегда в какой-то степени останутся в своем сердце жителями Тарту, так и э-резиденты всегда несут с собой частичку Эстонии».

За восемь лет работы электронное резидентство принесло стране более 100 миллионов евро налоговых поступлений и стало одним из локомотивов репутации Эстонии как инновационной страны в мире. По словам Хаава, открытая экономическая среда Эстонии, низкий уровень бюрократии и электронные услуги очевидны для эстонцев, но они по-прежнему уникальны для всего мира.

В соответствии со стратегией роста, утвержденной этой весной, э-резидентство направлено на то, чтобы позволить большему количеству людей, присоединившихся к программе, начать свой бизнес.

«Наша главная цель – не большое количество э-резидентов, а компании, которые функционируют, платят налоги и предлагают рабочие места», – добавил Хаав. «Сейчас мы сосредоточены ознакомлением электронного резидентства в Германии, Испании и Великобритании, но, конечно, все больше и больше украинцев находят нас. Вместе с надзорными органами мы также уделяем пристальное внимание предыстории и мотивам э-резидентов – приветствуются только честные и прозрачные деловые люди».

В настоящее время почти треть э-резидентов регистрируют бизнес в Эстонии. В общей сложности э-резиденты учредили более 22 000 компаний с общим оборотом более 10 миллиардов евро. Пятая часть всех новых компаний и 28% стартапов в год создаются с участием э-резидентов. Компании-резиденты создали в Эстонии более 3600 рабочих мест.

Общее прямое экономическое воздействие программы электронного резидентства на Эстонское государство до сих пор (налоговые поступления и государственные сборы) составило 114 миллионов евро. В результате успешной реализации стратегии роста э-резидентства общий прямой вклад программы в казну Эстонии к концу 2025 года увеличится еще на четверть миллиарда евро. Кроме того, программа принесет государству косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, а также росту числа эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и инвестициям. В 2021 году прямой экономический доход от программы э-резидентства для государства составил 35,2 млн евро.

Э-резидентство способствует укреплению репутации Эстонии как инновационной цифровой страны в мире. За всю историю существования программы она обеспечила освещение Эстонии в международных СМИ на сумму 385 млн евро.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх