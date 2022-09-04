По состоянию на конец августа э-резидентство Эстонии получили 94 892 человека, что больше, чем население второго по величине города Эстонии, Тарту, пишет rus.postimees.ee.
Э-резидентов Эстонии теперь больше, чем жителей Тарту
Сейчас э-эстонцев немного больше, чем жителей во всем городе Тарту, т. е. э-резиденты составляют второй по численности город Эстонии. Как своеобразная диаспора, этот рассеянный клуб Эстонии несет в себе такие же ценности, как и международный университетский город», – сказал Лаури Хаав, руководитель программы электронного резидентства. «Подобно тому, как те, кто родился в Тарту или учился здесь в университете, всегда в какой-то степени останутся в своем сердце жителями Тарту, так и э-резиденты всегда несут с собой частичку Эстонии».
За восемь лет работы электронное резидентство принесло стране более 100 миллионов евро налоговых поступлений и стало одним из локомотивов репутации Эстонии как инновационной страны в мире. По словам Хаава, открытая экономическая среда Эстонии, низкий уровень бюрократии и электронные услуги очевидны для эстонцев, но они по-прежнему уникальны для всего мира.
В соответствии со стратегией роста, утвержденной этой весной, э-резидентство направлено на то, чтобы позволить большему количеству людей, присоединившихся к программе, начать свой бизнес.
«Наша главная цель – не большое количество э-резидентов, а компании, которые функционируют, платят налоги и предлагают рабочие места», – добавил Хаав. «Сейчас мы сосредоточены ознакомлением электронного резидентства в Германии, Испании и Великобритании, но, конечно, все больше и больше украинцев находят нас. Вместе с надзорными органами мы также уделяем пристальное внимание предыстории и мотивам э-резидентов – приветствуются только честные и прозрачные деловые люди».
В настоящее время почти треть э-резидентов регистрируют бизнес в Эстонии. В общей сложности э-резиденты учредили более 22 000 компаний с общим оборотом более 10 миллиардов евро. Пятая часть всех новых компаний и 28% стартапов в год создаются с участием э-резидентов. Компании-резиденты создали в Эстонии более 3600 рабочих мест.
Общее прямое экономическое воздействие программы электронного резидентства на Эстонское государство до сих пор (налоговые поступления и государственные сборы) составило 114 миллионов евро. В результате успешной реализации стратегии роста э-резидентства общий прямой вклад программы в казну Эстонии к концу 2025 года увеличится еще на четверть миллиарда евро. Кроме того, программа принесет государству косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, а также росту числа эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и инвестициям. В 2021 году прямой экономический доход от программы э-резидентства для государства составил 35,2 млн евро.
Э-резидентство способствует укреплению репутации Эстонии как инновационной цифровой страны в мире. За всю историю существования программы она обеспечила освещение Эстонии в международных СМИ на сумму 385 млн евро.