Премьер-министр Каллас на церемонии вручения премии Хайека: может быть, настало время, когда к нам стоит прислушаться

В своей благодарственной речи премьер-министр Кая Каллас отметила, что прогресс Эстонии за последние три десятилетия обусловлен многими факторами. «Самым важным было желание и решимость нашего народа стремиться к лучшей жизни и строить лучшее общество. Кроме того, на протяжении нескольких избирательных циклов правительство Эстонии следовало принципам, подчеркнутым Фридрихом Хайеком. Это была хорошо продуманная налоговая, бюджетная и финансовая политика. Это и открытая рыночная экономика, способствующая сильной конкуренции и свободной торговле, а также приверженность принципам верховенства закона и борьбы с коррупцией», – пояснила Каллас.

Премьер-министр также отметила, что защита европейских демократических ценностей сегодня так же актуальна, как и во время восстановления независимости Эстонии. «Сегодня мы защищаем эти ценности в Украине. Украина подверглась агрессивному военному нападению со стороны России, потому что это демократическая страна, которая построила открытую рыночную экономику и хочет вступить в Европейский Союз», – заявила Каллас.

«Здесь я хотела бы еще раз подчеркнуть, что хотя Советский Союз и распался, его империалистическая идеология никуда не исчезла. Украина не является жертвой разового просчета. Мы являемся свидетелями давно спланированной деятельности Кремля, цель которой — получить контроль над соседними странами грубой силой, невзирая на цену, которую это повлечет», — сказал Каллас в своем выступлении.