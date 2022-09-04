Сегодня на праздничной церемонии в Берлине премьер-министру Эстонии Кае Каллас, премьер-министру Латвии Артурсу Кришьянис Кариньшу и премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните была вручена премия Фонда Фридриха Августа фон Хайека за защиту демократических ценностей и проведение либеральной экономической политики, пишет rus.postimees.ee.
Премьер-министр Каллас на церемонии вручения премии Хайека: может быть, настало время, когда к нам стоит прислушаться
В своей благодарственной речи премьер-министр Кая Каллас отметила, что прогресс Эстонии за последние три десятилетия обусловлен многими факторами. «Самым важным было желание и решимость нашего народа стремиться к лучшей жизни и строить лучшее общество. Кроме того, на протяжении нескольких избирательных циклов правительство Эстонии следовало принципам, подчеркнутым Фридрихом Хайеком. Это была хорошо продуманная налоговая, бюджетная и финансовая политика. Это и открытая рыночная экономика, способствующая сильной конкуренции и свободной торговле, а также приверженность принципам верховенства закона и борьбы с коррупцией», – пояснила Каллас.
Премьер-министр также отметила, что защита европейских демократических ценностей сегодня так же актуальна, как и во время восстановления независимости Эстонии. «Сегодня мы защищаем эти ценности в Украине. Украина подверглась агрессивному военному нападению со стороны России, потому что это демократическая страна, которая построила открытую рыночную экономику и хочет вступить в Европейский Союз», – заявила Каллас.
«Здесь я хотела бы еще раз подчеркнуть, что хотя Советский Союз и распался, его империалистическая идеология никуда не исчезла. Украина не является жертвой разового просчета. Мы являемся свидетелями давно спланированной деятельности Кремля, цель которой — получить контроль над соседними странами грубой силой, невзирая на цену, которую это повлечет», — сказал Каллас в своем выступлении.
По словам премьер-министра, признаки стремления к завоеванию других стран действительно предвиделись давно. Несмотря на это, в центре внимания была необходимость общения с Россией и учета ее интересов. «Это было ошибкой, которая ярко иллюстрируется, например, тем, что на саммите в Бухаресте в 2008 году Украине и Грузии не была представлена повестка дня членства в НАТО. Россия восприняла это как слабость, приглашение закрепиться в Европе в военном отношении», — пояснила Каллас.
Мы также не должны повторять ошибок, которые мы допустили с российской агрессией в Грузии, Крыму или Донбассе. Россия получила больше территорий и не последовало достаточных последствий. «Если мы не сможем оттеснить агрессора к нашим границам и привлечь к ответственности за военные преступления, мы поставим под угрозу весь международный порядок, основанный до сих пор на правилах. Если мы сделаем хотя бы несколько шагов навстречу злу, оно только наберется сил на будущее», – сказала Каллас.
В заключение премьер-министр подчеркнула, что у тех, кто имеет общую границу с Россией, иной опыт и понимание, чем у тех, у кого соседи намного лучше. «Эстония построила демократическое государство, соблюдая, среди прочего, принципы Хайека и прислушиваясь к учениям своих международных друзей и советников. Может быть, сейчас то время, когда к нам тоже прислушаться», – сказала Каллас.