2 сентября в полицию поступило сообщение о том, что из экскаватора, припаркованного в поселке Люганузе, были украдены светодиодный светильник, радиопередатчик, оригинальный ключ, охлаждающая жидкость и дизельное топливо.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Крадут топливо
Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Полиции сообщили, что в период с 3 по 4 сентября в автомобиле, припаркованном на улице Виру в Кивиыли, была взломана крышка топливного бака и украдено 70 литров дизельного топлива. Общий ущерб составляет 230 евро.
В этот же период в деревне Котинука Йыхвиской волости была взломана дверь лесозаготовительной машины и украдены связка ключей, инструменты, а из топливного бака дизельное топливо. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Ударившего женщину доставили в полицию
3 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 33-летний мужчина ударил 37-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Со стройплощадки школы украли инструменты
2 сентября из тепляка на строительной площадке на улице Харидузе в Йыхви были украдены инструменты. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.