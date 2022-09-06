СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Крадут топливо

Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Полиции сообщили, что в период с 3 по 4 сентября в автомобиле, припаркованном на улице Виру в Кивиыли, была взломана крышка топливного бака и украдено 70 литров дизельного топлива. Общий ущерб составляет 230 евро.

В этот же период в деревне Котинука Йыхвиской волости была взломана дверь лесозаготовительной машины и украдены связка ключей, инструменты, а из топливного бака дизельное топливо. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Ударившего женщину доставили в полицию

3 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 33-летний мужчина ударил 37-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Со стройплощадки школы украли инструменты

2 сентября из тепляка на строительной площадке на улице Харидузе в Йыхви были украдены инструменты. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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