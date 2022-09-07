Нарва не станет отсуживать у госудасртва свой танк. Нарвитянка в горсобрании: "Пропадите все пропадом, черти!"

На внеочередном заседании Нарвского горсобрания 7 сентября большинство депутатов проголосовали против дачи Нарвской горуправе задания оспорить в суде два акта департамента полиции и погранохраны, а также одно распоряжение правительства Эстонии, в соответствии с которыми в Нарве 16 августа демонтировали памятники и затем оставили их фрагменты, включая танк Т-34, в собственности государства.

Перед заседанием горсобрания на Петровской площади Нарвы прошел пикет сторонников обращения в суд и возврата танка в Нарву. Участники пикета высказывались также за отставку мэра Нарвы Катри Райк.

Инициатором обращения в суд выступали 11 оппозиционеров Нарвского горсобрания. Не против этого ранее высказывался и председатель горсобрания Владимир Жаворонков, который ныне проголосовал все же против.

Инициаторы обращения в суд апеллировали прежде всего к 32-й статье Конституции, согласно которой собственность каждого неприкосновенна и равно защищена. Также Конституция наделяет местое самоуправление правом решать вопросы местной жизни, а Закон об организации местного самоуправления наделяет его правом самостоятельно распоряжаться муниципальной собственностью - памятниками в данном конкретном случае.

Мэр Нарвы Катри Райк высказывалась против судебной тяжбы между Нарвой и государством. Райк сказала, что подаст в отставку, если горсобрание поручит возглавляемой ею горуправе обратиться в суд. "Город Нарва упустил свой шанс самостоятельно переместить свои памятники советской эпохи. У горсобрания не было желания в скором времени обсуждать этот вопрос", - комментировала Райк, напоминая, что именно горсобрание в свое время затянуло решение вопроса о демонтаже памятников.