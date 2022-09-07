Нарва не станет отсуживать у госудасртва свой танк. Нарвитянка в горсобрании: "Пропадите все пропадом, черти!"

Нарвское горсобрание решило не отправлять городскую управу судиться с государством о правомочности демонтажа памятников и последующего присвоения танка Т-34. За суд проголосовали 12, против - 19 депутатов.
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На внеочередном заседании Нарвского горсобрания 7 сентября большинство депутатов проголосовали против дачи Нарвской горуправе задания оспорить в суде два акта департамента полиции и погранохраны, а также одно распоряжение правительства Эстонии, в соответствии с которыми в Нарве 16 августа демонтировали памятники и затем оставили их фрагменты, включая танк Т-34, в собственности государства.
Перед заседанием горсобрания на Петровской площади Нарвы прошел пикет сторонников обращения в суд и возврата танка в Нарву. Участники пикета высказывались также за отставку мэра Нарвы Катри Райк.
Инициатором обращения в суд выступали 11 оппозиционеров Нарвского горсобрания. Не против этого ранее высказывался и председатель горсобрания Владимир Жаворонков, который ныне проголосовал все же против.
Инициаторы обращения в суд апеллировали прежде всего к 32-й статье Конституции, согласно которой собственность каждого неприкосновенна и равно защищена. Также Конституция наделяет местое самоуправление правом решать вопросы местной жизни, а Закон об организации местного самоуправления наделяет его правом самостоятельно распоряжаться муниципальной собственностью - памятниками в данном конкретном случае.
Мэр Нарвы Катри Райк высказывалась против судебной тяжбы между Нарвой и государством. Райк сказала, что подаст в отставку, если горсобрание поручит возглавляемой ею горуправе обратиться в суд. "Город Нарва упустил свой шанс самостоятельно переместить свои памятники советской эпохи. У горсобрания не было желания в скором времени обсуждать этот вопрос", - комментировала Райк, напоминая, что именно горсобрание в свое время затянуло решение вопроса о демонтаже памятников.
Восемнадцать членов Нарвского горсобрания накануне посетили Дом Стенбока и встретились с премьер-министром Каей Каллас по ее приглашению, чтобы обсудить, как затем резюмировало коммуникационное бюро правительства, "будущее приграничного города". Поводом для встречи стало как раз намерение города пожаловаться в суд на полицию и правительство. "Мы еще раз обсудили, почему танк, который одновременно является орудием как убийства, так и пропаганды, не годится для публичного городского пространства и не может вернуться в Нарву", - прокомментировала Кая Каллас после встречи с нарвскими делегатами.