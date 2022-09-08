МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.09-15.09 ⟩ Куда пойти в конце недели?

Среда, 14 сентября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ кивиылиских художников "Algus" / "Начало".

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона: концерт "Полвека в райском саду", посвящен 50-летию ансамбля "Hortus Musicus". Билет - 16-20 евро.

СПОРТ

Четверг, 8 сентября

* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 9 сентября

* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Viimsi JK II".

Суббота, 10 сентября

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Jõhvi Phoenix" - ФК "Elva II".

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "FCI Tallinn".

Воскресенье, 11 сентября

* В Мяэтагузеском парке для диск-гольфа в 9.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу; дуэты.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.15 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Legion" (Таллинн).

Понедельник, 12 сентября

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Elva".

Среда, 14 сентября

* В Нарва-Йыэсуу на трассе здоровья в 18.00 - Ида-Вирумааские веловечера по будням.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "SC ReUnited" (Таллинн).

Четверг, 15 сентября

* В Ийзаку с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Воскресенье, 11 сентября

* В Силламяэ в садоводстве "Спутник" с 11.00 до 15.00 - день садовода. Работает рынок, где местные садоводы предложат свои товары. Выступят как местные ансамбли, так и гости. Открытие выставки финского фотохудожника Санни Сеппо, посвященной садам и садоводам Эстонии и Финляндии. Мастер-классы, экскурсии.

Среда, 14 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

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