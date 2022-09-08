Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 8 по 15 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.09-15.09 ⟩ Куда пойти в конце недели?
КУЛЬТУРА
Четверг, 8 сентября
* В Ийзакуской библиотеке с 13.00 до 14.00 - общеэстонская акция: урок чтения. Захвати с собой книгу с прикроватной тумбочки, и вместе ее почитаем.
* В Нарве по ул. Йоала, 18 в 16.00 - открытие музыкального фестиваля "Station Narva", открытое обсуждение "Нарва - что это и кто это?". Информация: www.stationnarva.ee.
* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) с 17.00 до 19.00 - "Силламяэские дачи" (садоводства "Спутник" и "Дружба"), вечер обмена мнениями и открытие фотовыставки. На открытии фотовыставки гостем будет Санни Сеппо (Финляндия), которая снимала городские сады как в Финляндии, так и в Эстонии. Все жители Силламяэ приглашаются к обмену мнениями. Мероприятие переводит и модерирует Яна Будковская.
Пятница, 9 сентября
* В Нарве в 19.00 - музыкальный фестиваль "Station Narva". Программа мероприятия и локации: www.stationnarva.ee.
Суббота, 10 сентября
* В Пагариском общественном доме в 15.00 - "Üksildased…", спектакль драмкружка Ийзакуского народного дома. Билет - 3 евро.
* В Нарве в 19.00 - музыкальный фестиваль "Station Narva". Программа мероприятия и локации: www.stationnarva.ee.
Воскресенье, 11 сентября
* В Нарве в "VitaTiim" (ул. Тулевику, 7) с 11.00 до 12.00 в рамках музыкального фестиваля "Station Narva" - завтрак по-нарвски. Информация: www.stationnarva.ee.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - семейный день: в концерте выступят юные музыканты и line-танцоры, состоятся лекция и встреча с художниками, для детей - мастерские.
* В Нарве в центре "Фама" в 14.00 - концерт на открытом воздухе: Анна Вески. Бесплатно.
Среда, 14 сентября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ кивиылиских художников "Algus" / "Начало".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона: концерт "Полвека в райском саду", посвящен 50-летию ансамбля "Hortus Musicus". Билет - 16-20 евро.
СПОРТ
Четверг, 8 сентября
* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 9 сентября
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Viimsi JK II".
Суббота, 10 сентября
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Jõhvi Phoenix" - ФК "Elva II".
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "FCI Tallinn".
Воскресенье, 11 сентября
* В Мяэтагузеском парке для диск-гольфа в 9.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу; дуэты.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.15 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Legion" (Таллинн).
Понедельник, 12 сентября
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Elva".
Среда, 14 сентября
* В Нарва-Йыэсуу на трассе здоровья в 18.00 - Ида-Вирумааские веловечера по будням.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "SC ReUnited" (Таллинн).
Четверг, 15 сентября
* В Ийзаку с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Воскресенье, 11 сентября
* В Силламяэ в садоводстве "Спутник" с 11.00 до 15.00 - день садовода. Работает рынок, где местные садоводы предложат свои товары. Выступят как местные ансамбли, так и гости. Открытие выставки финского фотохудожника Санни Сеппо, посвященной садам и садоводам Эстонии и Финляндии. Мастер-классы, экскурсии.
Среда, 14 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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