СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина напала на пенсионерку

Женщина врезала мужчине

5 сентября стало известно, что в квартире на улице Уускюла в Нарве 27-летняя женщина врезала 40-летнему мужчине. Подробные обстоятельства происшествия будут выяснены полицией в рамках уголовного дела.

Из грузовика украли дизельное топливо

В полицию поступило сообщение о том, что в период с 1 по 5 сентября злоумышленники взломали крышку топливного бака грузовика, припаркованного на улице Харидузе в Йыхви, и украли 150 литров дизельного топлива. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.