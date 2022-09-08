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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина напала на пенсионерку

5 сентября 2022 г.
Северное побережье
Женщина напала на пенсионерку
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

5 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Креэнхольми в Нарве 30-летняя женщина ударила 65-летнюю женщину.

Подробные обстоятельства происшествия будут выяснены полицией в рамках возбужденного уголовного дела.

Женщина врезала мужчине

5 сентября стало известно, что в квартире на улице Уускюла в Нарве 27-летняя женщина врезала 40-летнему мужчине. Подробные обстоятельства происшествия будут выяснены полицией в рамках уголовного дела.

Из грузовика украли дизельное топливо

В полицию поступило сообщение о том, что в период с 1 по 5 сентября злоумышленники взломали крышку топливного бака грузовика, припаркованного на улице Харидузе в Йыхви, и украли 150 литров дизельного топлива. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция выяснит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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