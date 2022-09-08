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В Нарва-Йыэсуу убит мужчина, подозревается женщина

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Нарва-Йыэсуу убит мужчина, подозревается женщина
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Во вторник в Нарва-Йыэсуу был убит мужчина пенсионного возраста, а в качестве подозреваемой на месте задержана женщина.

7 сентября полицию вызвали в квартиру в деревне Солдина Нарва-Йыэсуу, где было обнаружено тело 65летнего мужчины со следами насилия.

62летняя пьяная женщина, которая находилась в той же квартире, была задержана на месте как подозреваемая в убийстве.

Мотив и другие подробности преступления будут выяснены в ходе уголовного расследования, сообщила полиция.

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