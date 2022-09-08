В Нарва-Йыэсуу убит мужчина, подозревается женщина

7 сентября полицию вызвали в квартиру в деревне Солдина Нарва-Йыэсуу, где было обнаружено тело 65летнего мужчины со следами насилия.

62летняя пьяная женщина, которая находилась в той же квартире, была задержана на месте как подозреваемая в убийстве.