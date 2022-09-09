Более умная, здоровая и богатая Эстония, где люди живут более спокойно и счастливо… Звучит? А ведь каждое большое изменение начинается с нас самих. Эстония состоит из людей, чей личный выбор влияет на нас самих, наших близких, общество и всю Эстонию. Сделайте в сентябре паузу, откажитесь от алкоголя - и измените свою жизнь к лучшему!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Сделайте безалкогольную паузу и измените свою жизнь к лучшему!
УМНАЯ ЭСТОНИЯ
Алкоголь снижает способность концентрироваться, что, в свою очередь, означает, что вы не сможете получать новые знания.
Под воздействием алкоголя вы не решаете свои проблемы, а просто убегаете от них. Время, потраченное на алкоголь, определенно можно провести лучше, предприняв что-то более умное и расширяющее кругозор. Сделайте мудрый и осознанный выбор, дайте себе шанс. В течение месяца на трезвую голову вы испытаете много нового и интересного, что поможет в будущем принимать правильные решения.
ЗДОРОВАЯ ЭСТОНИЯ
Алкоголь не является частью здорового образа жизни. Даже активные занятия спортом не сводят к нулю влияние вечеринок, недосыпа, стресса и неправильного питания. Стресс, недосып и лишние калории отражаются и на внешности, а это, в свою очередь, провоцирует новый стресс. Кроме того, алкоголь напрямую связан с 60 проблемами со здоровьем и косвенно с более чем 200 заболеваниями. Чтобы быть здоровее в будущем, пересмотрите все то, что влияет на ваш образ жизни, уже сегодня.
Сделайте в сентябре безалкогольную паузу - и вы удивитесь, насколько один подобный месяц может повлиять на ваш вес, состояние кожи лица и спортивные возможности.
БОГАТАЯ ЭСТОНИЯ
Говорят, что богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто разумно тратит. Алкоголь, безусловно, подразумевает расходы, но важно обращать внимание и на скрытые расходы, возникающие в связи с потреблением алкоголя: билеты в клуб, еще один напиток, такси, ночная вредная еда, несделанная работа, упущенные возможности, неполученная прибыль и потраченное время, которое уйдет на восстановление после приема алкоголя. Пауза поможет вам оценить свои доходы и расходы.
СПОКОЙНАЯ ЭСТОНИЯ
Алкоголь - это депрессант, который нарушает химический баланс в тканях мозга. Первый бокал алкоголя действует расслабляюще, и все заботы и тревоги начинают казаться несущественными. Позднее, если продолжить постоянно употреблять алкоголь, тревога и стресс, напротив, нарастают и приводят к новым проблемам. Попытку снять тревогу и решение проблем ищут в алкоголе.
Подарите себе более спокойный сентябрь и сделайте паузу в употреблении алкоголя. Пауза разорвет этот порочный круг и поможет снять стресс. Время, которое вы бы иначе потратили на алкоголь, останется вам для приятных дел.
СЧАСТЛИВАЯ ЭСТОНИЯ
Алкоголь играет важную роль в партнерских отношениях и со временем начинает их разрушать. Алкоголь снижает самоконтроль и способность понимать другого человека, тем самым подрывая доверие. Поскольку алкоголь "спускает все на тормозах", человек чувствует себя более смелым и ведет себя свободнее. Такие чувства могут создать ложное впечатление, что с алкоголем и секс становится лучше и свободнее. На самом деле человек, употребивший алкоголь, начинает хуже соображать, становится менее чувствительным и менее дееспособным. Если чувствительность одного из партнеров уменьшится, это ощутит и второй партнер. Сделайте безалкогольную паузу - и подарите себе и своему партнеру более страстный и приятный сентябрь.
Если вы сделаете паузу в сентябре, то узнаете, насколько вы на самом деле зависите или не зависите от алкоголя. Найдите себе увлекательные занятия и научитесь праздновать и что-то отмечать без алкоголя.
Эта пауза в любом случае не останется для вас незамеченной, ведь вы сделаете разумный шаг вперед на пути к более здоровому, материально обеспеченному и умному образу жизни. Более спокойная и счастливая Эстония начинается с вас!
Если сокращение употребления алкоголя создает в жизни пустоту
Зачастую людей беспокоит то, что сокращение или прекращение употребления алкоголя создаст в их жизни пустоту. Если ваша жизнь состоит только из еды, сна, работы и употребления алкоголя, может так и получиться. В этом случае отказ от алкоголя означает, что вы останетесь без развлечений, общественных мероприятий, друзей и всего того, что радовало вас раньше.
Составьте список безалкогольных развлечений или развивающих занятий, которые вам интересны и которыми вы хотели бы начать заниматься.
Такими занятиями, например, могут стать:
- физическая активность (плавание, верховая езда, пробежки, прогулки)
- хобби
- чтение
- упражнения на расслабление
- музыка
- концерты, театральные представления, походы в кино
- занятия искусством
- просмотр кинофильмов
- общение с друзьями.