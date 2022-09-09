БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Сделайте безалкогольную паузу и измените свою жизнь к лучшему!

Эта пауза в любом случае не останется для вас незамеченной, ведь вы сделаете разумный шаг вперед на пути к более здоровому, материально обеспеченному и умному образу жизни. Более спокойная и счастливая Эстония начинается с вас!

Если сокращение употребления алкоголя создает в жизни пустоту

Зачастую людей беспокоит то, что сокращение или прекращение употребления алкоголя создаст в их жизни пустоту. Если ваша жизнь состоит только из еды, сна, работы и употребления алкоголя, может так и получиться. В этом случае отказ от алкоголя означает, что вы останетесь без развлечений, общественных мероприятий, друзей и всего того, что радовало вас раньше.

Составьте список безалкогольных развлечений или развивающих занятий, которые вам интересны и которыми вы хотели бы начать заниматься.

Такими занятиями, например, могут стать:

физическая активность (плавание, верховая езда, пробежки, прогулки)

хобби

чтение

упражнения на расслабление

музыка

концерты, театральные представления, походы в кино

занятия искусством

просмотр кинофильмов

общение с друзьями.

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